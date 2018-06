Buitenlanders negeren massaal boetes voor milieuzones

Dat gaat zomaar niet.

Buitenlandse automobilisten zijn een probleem voor Nederlandse steden. Niet omdat ze hun afwijkende, eigenwijze rijstijl meenemen en menig Hollander in de weg zitten, maar omdat ze hun oude, stinkende auto’s de binnenstad inrijden, regelrecht de milieuzone in. Uiteraard volgt er dan een gepaste boete, maar die betalen de overtreders vervolgens vrijwel nooit.

Als we kijken naar de statistieken, dan zien we dat er werkelijk amper buitenlandse automobilisten te vinden zijn die de boetes betalen. In de afgelopen drie jaar, tussen 2015 en 2017, vertikte meer dan 90 procent van de overtreders het bedrag over te maken. Voor sommige steden, zoals Utrecht, betekent dit bijna één vijfde (18 procent) van alle uitgedeelde boetes. In de meeste steden ligt het eerder rond de 10 procent.

Dit is niet het enige, want blijkbaar zijn er in diezelfde drie jaar liefst 739 boetes kwijtgescholden, zonder duidelijke reden. De uitgedeelde en vervolgens vernietigde boetes hebben het CDA reden gegeven aan te kloppen bij de gemeente Utrecht. De partij wil uitvinden waarom buitenlandse boetes ingetrokken worden, daar dit niet in vergelijkbare aantallen gebeurt bij binnenlandse boetes. (Bron: DUIC)