Gaat Hyundai FCA uit haar lijden verlossen?

Het heeft er alle schijn van.

Mogelijke overnames van het concern Fiat Chrysler Automobiles zijn nog niets van het verleden. Integendeel, het lijkt erop dat FCA, voor de zoveelste keer, dicht in de buurt komt van een overname. Ditmaal is het Hyundai dat grote interesse heeft in de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant. Zijn de geruchten reëel, of is het lariekoek?

Wel, over geruchten kunnen we natuurlijk nooit met zekerheid zeggen dat het precies gaat lopen zoals de ‘feiten’ worden gepresenteerd. Desalniettemin heeft het verhaal wel degelijk validiteit. Dit heeft niet in het minst te maken met het feit dat Sergio Marchionne al jaren roept samen te willen smelten met een ander concern. Sergio is er immers heilig van overtuigd dat dit voor autofabrikanten de enige manier is om tegenwoordig een stabiele fundering te hebben en te overleven.

Diezelfde Marchionne staat echter op het punt te vertrekken. De Italiaan, die al jaren aan het roer staat van FCA, zal binnen een jaar opstappen en met pensioen gaan. Het is bekend dat Marchionne al tijden naarstig op zoek is naar krachtige, potentiële partners waarbij zijn bedrijf zich aan kan sluiten. Vooral General Motors ziet Marchionne als een sterke speler, maar hiermee heeft FCA nog altijd geen deal kunnen regelen. Tegelijkertijd vielen samensmeltingen met o.a. Geely en Volkswagen in het water.

Dit is niet per se een probleem, want in zekere zin is Hyundai-FCA een fantastische optie. Niet alleen hebben de twee zowel in de Verenigde Staten als in Europa bijzonder weinig overlappende producten in het gamma, een samensmelting betekent ook nog eens dat het nieuwe concern direct de grootste autofabrikant op aarde wordt, mits ze de huidige afzet behouden. In dat geval worden er jaarlijks meer dan 11 miljoen voertuigen afgeleverd, in alle uithoeken van de wereld.

Een belangrijk detail in het verhaal is dat het vertrek van Sergio Marchionne een machtsvacuum binnen FCA zal creëren. Een overname biedt uitkomst en vereenvoudigt het zoekproces naar een nieuwe CEO enorm. Dit komt perfect uit voor het hoofd van de Elkann-familie, de huidige eigenaren van FCA. Hij zou inmiddels namelijk meer interesse hebben in nieuwsmedia dan in het produceren van auto’s. Met het vertrek van Marchionne, kan hij het concern gemakkelijk aan een ander (Hyundai) verkopen en krijgt het bedrijf direct een kundige CEO.

Het enige dat Hyundai naar verluidt in de weg zit, is de huidige koers van de aandelen. Willen de Koreanen daadwerkelijk proberen FCA over te nemen, dan zullen ze eerst wachten totdat de aandelen minder waard zijn. Volgens de geruchten mogen we het bod in mei van 2019 verwachten. Dit is het moment dat Sergio Marchionne terug zal treden als CEO van Fiat Chrysler Automobiles. (Bron: Asia Times)