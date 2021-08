Zacoe Taycan is keurige instapper met ducktail

De Zacoe Taycan ziet er iets meer uit, zoals je van een ‘Porsche’ zou verwachten: af.

Als er een ding is waar Duitsers goed in zijn, is het hun basismodellen er erg ‘standaard’ uit laten uit zien. Dat is een bewuste keuze. Je moet immers wel extra marge pakken door sportpakketjes, sportvelgen, carbon pakketjes en dergelijke te verkopen.

De Porsche Taycan ontkomt daar ook niet aan. Als je naar de Porsche-configurator gaat om zo’n Porsche EV samen te stellen, ziet ‘ie er standaard zo uit:

Zacoe Taycan

Inderdaad, je hoort je overbuurman en achterneef al scanderen: “Dat kan echt niet!” Gelukkig heeft Porsche allerlei opties voor je omdat probleem te verhelpen. Sport Design-kits, grote wielen, carbon frutsels en dergelijke zijn bijna verplichte opties, bovenop de andere verplichte opties als de grotere accu. Zoals @wouter al zei over de Taycan: je moet eerst 20 mille aan opties uitgeven en dan kan kun je beginnen met echte opties.

Enfin, mocht je niet heel veel geld aan Porsche willen overmaken voor deze slimme marketingtruc (een sport design bumper is niet significant duurder om te fabriceren dan een gewone bumper), is er een oplossing. Zacoe heeft namelijk een bodykit ontwikkeld die Rick Brandsteder zou omschrijven als “Heftig…”.

Extra laag

De voorkant heeft een 992.1 GT3-vibe dankzij de bumper die extra laag is. Ook de dubbele lip is een kenmerkende feature. Het is niet alleen een nieuwe voorzijde die er fraaier uit moet zien een link moet leggen met de race-Porsches, de Zacoe Taycan heeft namelijk minder weerstand met deze bumper. Volgens Zacoe is de pasvorm meer dan perfect. Dat geloven we op zich wel: ze maken ook kits voor andere supercarmerken. Het is niet even een Maxton-spoilertje plakken op je dak.

Aan de zijkant zijn er nieuwe sideskirts met het nodige koolstofvezel werk. Ook hier zijn er volgens Zacoe aerodynamische voordelen behaald. Nu maar hopen dat er geen Finse Mercedes-bestuurder het carbon sierwerk aan de zijkant eraf rijdt. Aan de achterzijde is uiteraard een diffusor Ên iets hoger zien we een spoiler die wel wat ‘ducktail’-esque’ vibes heeft. De kit is gedeeltelijk met de hand vervaardigd en extra dik gelakt, zodat het carbon niet verkleurt.

Kortom, helemaal af dus. En ook op een wijze dat je net even wat unieker bent dan de andere Taycan-rijders. Alleen in Nederland rijden er al meer dan 700 stuks rond, Porsche is dus minder exclusief dan ooit.

Prijzen zijn nog niet bekend.