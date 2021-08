Yes! Fiesta ST occasion eindelijk onder 10 mille!

Er is ook goed nieuws op deze donderdag ochtend voor de petrolhead. De Fiesta ST occasion kost nu minder dan 10 mille!

Zo rond 2011-2012 was er een ware renaissance qua B-segment hatchbacks. Voorheen had Renault het daar voor het zeggen in dat segment met de Clio Renault Sport en de Mini Cooper S pakte de bovenkant van die markt.

Maar ineens kwamen daar een hele hoop auto’s bij, waaronder de Peugeot 208 GTI, de nieuwe Clio R.S. en natuurlijk de Ford Fiesta ST. Ondanks veel concurrentie van auto’s bleef de Fiesta ST het leukste pakket tussen handling, prestaties, looks en prijs.

Fiesta ST occasion

Kortom, dat kan weleens een leuke tweedehands auto worden. Zeker als je een leuke auto voor erbij zoekt. Voorheen waren deze nog vrij prijzig, maar de prijs voor een Fiesta ST occasion is eindelijk onder de 10 mille gezakt. En nee, dan hebben we het niet over een exemplaar met 3 ton op de klok en ‘lichte rolschade’.

















Het is een keurige Fiesta ST occasion in de enige juiste kleur: rood! Alhoewel, dat blauw ook geweldig staat. In dit geval is het een exemplaar uit 2013. Uiteraard is de auto geïmporteerd, maar ja, wat wil je. In 2013 kocht iedereen een Polo Bluemotion en/of Outlander PHEV. Of in sommige gevallen: beide.

Minder dan 10.000 euro!

De auto heeft in de afgelopen 8 jaar zo’n 155.000 kilometer afgelegd. Dat is niet bijzonder weinig, maar met een beetje keurig onderhoud kun je nog een eind komen! Zeker omdat de huidige eigenaar kort geleden de distributieriem heeft vervangen. Kortom, dit is een leuk totaalpakketje voor (eindelijk) niet al te veel geld: 9.750 euro om precies te zijn. Koop dan!?!!







Uiteraard hebben we ook de nodige filmpjes voor je als je geïnteresseerd bent in deze (of een andere) Ford Fiesta ST occasion

Check hier de rijtest van de Ford Fiesta ST:

Bekijk hier hoe het is om een Ford Fiesta ST te hebben:

Check hier het Fiesta ST occasion-aankoopadvies:

De advertentie van de Ford Fiesta ST occasion kun je hier op Marktplaats bekijken!