VVN: nóg langzamer rijden buiten de bebouwde kom

Volgens de VVN moeten we nog langzamer rijden buiten de bebouwde kom.

Hard rijden is natuurlijk hartstikke gevaarlijk en slecht voor het milieu. In Nederland worden deze mensen keihard aangepakt door ze flink te beboeten. Het is natuurlijk de vraag: wat is hard? Als je weleens in het buitenland rijdt – en daarmee bedoelen we gewoon over de grens en niet Sierra Leone – kom je erachter dat de snelheden op de wegen buiten de bebouwde kom al een stukje hoger liggen. Vaak moet je redelijk je best doen om het te halen in België, Luxemburg of Duitsland.

Veilig Verkeer Nederland vind dat dat verschil wel groter mag zijn en pleit voor NOG een snelheidsverlaging. VVN wil namelijk een verlaging van de maximumsnelheid van 80 km/u naar 60 km/u, daar waar de wegen NIET aan de inrichtingseisen voldoen.

Dodelijke ongevallen

Uiteraard klimmen wij meteen in het toetsenbord. Wat?! Nog langzamer?! Maar we gaan de zaak eventjes van twee kanten bekijken. Uiteraard zijn snelheidsverlagingen een prima manier om een mobiele collectebus (flitscamera) te plaatsen en zo wat extra inkomen te genereren.

Maar de VVN heft wel een punt. Want 42% van alle dodelijke ongevallen gebeurt namelijk op een 60- of 80 km/u-weg. En zoals gezegd, haalt de VVN de inrichtingseisen aan. Het gaat bijvoorbeeld ook om wegen daar waar bomen op 60 centimeter van de weg af staan.

Daarbij is het kennelijk iets dat het volk wil. Zo vindt 57% procent van de kiesgerechtigden het belangrijk om op een partij te stemmen die nadenkt over verkeersveiligheid.

VVN wil nog langzamer, maar gaat dat gebeuren?

Maar ja, hoe ga je ervoor zorgen dat de mensen daadwerkelijk de nieuwe snelheid gaan rijden? Daarvoor is er een ‘gerede pakkans’ nodig. Mensen rijden om allerlei redenen te snel. Volgens het VVN is een ‘dwingende ISA’ het meest effectief. Dat is een Intelligente snelheidsassistentie waarbij de auto simpelweg niet harder kán dan toegestaan. Ook denkt men met BOA’s de subjectieve pakkans te kunnen vergroten.

Ai, dat klinkt wel heel erg George Orwell. Maar de afzender is natuurlijk VVN en die zien dat 95% van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Daar weer een derde van is te wijten aan een te hoge snelheid. Dus ondanks dat we hard willen rijden, kunnen we het simpelweg niet goed genoeg.

Of ze ook hun zin gaan krijgen, valt nog maar te bezien. In 2022 werden er 8.100.000 boetes uitgeschreven. Daarvan waren er 6.500.000 voor te hard rijden. Dat zijn behoorlijke inkomsten die men dan misloopt. En omdat Max Verstappen in Monaco woont, heeft de overheid het geld hard nodig.