Zoek de gestolen Porsche 964 van een Autobloglezer

We roepen weer jullie hulp in. Dit keer om de gestolen Porsche 964 van Autobloglezer Marcel te vinden.

Ik heb het persoonlijk gelukkig nog nooit meegemaakt, maar het lijkt me werkelijk de hel als je erachter komt dat je auto is gestolen. Dat overkwam Autobloglezer Marcel afgelopen zaterdag, toen zag hij zijn geliefde Porsche 964 voor het laatst.

Zijn goede vriend Maarten stuurde ons een berichtje, of wij misschien aandacht konden besteden aan dit vreselijke voorval. Maar natuurlijk kunnen wij dat, als wij ook maar iets kunnen doen om te helpen, dan staan we voor je klaar.

Vind de gestolen Porsche van een Autobloglezer

Het gaat zoals gezegd om een Porsche 911 van de 964-serie. Hij is gestolen in de nacht van 27 op 28 mei van het parkeerterrein bij hotel Best Western Slenaken. Dat ligt helemaal in het zuidelijkste puntje van Limburg, nog onder Maastricht.

Het kenteken dat erop zat ten tijde van de diefstal is RR-JS-23 en het chassisnummer is WP0ZZZ96ZKS400814. De Porsche 964 Carrera 4 is zwart van kleur en valt op door gouden cup velgen en Porsche striping onderdaan de portieren. Verder zit er een Momo stuurwiel in en heeft hij Turbo remmen aan de voorkant.

En weet je wat, er is wel meer veranderd aan de auto. Laten we het de eigenaar anders gewoon zelf even opsommen…

Optische bijzonderheden auto:

Gegrafeerde ramen met kenteken RR-JJ-23.

Gouden Cup 1 velgen met Bridgestone banden.

4 pot remklauwen achter.

4 pot remklauwen voor 964 RS/993 Turbo.

Anti rappling bar rood voor.

Reflector Porsche scheurtje in het midden.

VDO buiten temperatuur meter digitaal op middenconsole.

Becker radio.

KM stand op de teller 149,800 km bijna 150k.

Zwart leren stoelen

Open dak.

Speciale luchtinlaat bocht en filter.

Help ons deze gestolen Porsche terug te vinden

Mocht jij dus ergens een verdachte Porsche 964 zien staan, of je hoort dat hij ergens te koop wordt aangeboden, stuur ons dan alsjeblieft direct een mailtje. Dat kan naar [email protected] Wij zullen dan meteen contact opnemen met de juiste personen of instanties.

Voor nu, Marcel, sterkte en laten we hope dat je je geliefde Porsche gauw weer terug hebt! En Autoblognetwerk, doe je ding en help een liefhebber!!

Bedankt alvast