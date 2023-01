Wanneer krijgt de Volkswagen Golf een facelift?

De Volkswagen Golf facelift zit in de pijplijn. Voor wanneer?

De achtste generatie Golf gaat alweer een tijdje mee. Met de ID.3 in de modellijn is de bekendste hatchback van Volkswagen een stukje minder relevant geworden, toch doet de Golf nog mee voor de kopers die nog niet zitten te wachten op volledig elektrisch.

Volkswagen bracht de Golf 8 in 2020 op de markt. Daarmee kun je een beetje aanvoelen dat een facelift aanstaande is. En inderdaad. Tegenover de Spaanse tak van Autobild is bekendgemaakt dat de Volkswagen Golf 8 facelift op de kalender staat voor 2024. Ook werd er gesproken over de toekomst van de Golf.

Want met de ID.3 en andere ID-modellen is de Golf misschien overbodig straks. Denken ze bij Volkswagen anders over. VW-topman Thomas Schäfer zegt dat de negende generatie als ID.Golf op de markt zou kunnen komen als volledig elektrische auto. Qua positionering zou dit model tussen de ID.3 en ID.2 kunnen komen.

Dat is echter nog ver weg. Eerst is het de beurt aan de Volkswagen Golf 8 facelift. Verwacht kleine, maar doch prettige vernieuwingen. Een groter 12 inch infotainmentscherm kun je verwachten met de facelift. En wellicht brengt Volkswagen ook wat meer knopjes terug.

Het is hoe dan ook werk aan de winkel voor Volkswagen om van de Golf 8 facelift iets goeds te maken. De achtste generatie zal niet de boeken ingaan als het meest succesvolle model ooit. Ook in Nederland is dit terug te zien. Volkswagen werd in 2022 onttroond en Kia nam het stokje over als best verkochte merk in ons land.