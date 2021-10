Lancia Delta keert terug! Helemaal officieel!

Eindelijk, dames en heren. het is zover! De Lancia Delta keer terug.

Vaak wordt automerken verweten dat er teveel marketing-mensen aan de gang zijn. Dat terwijl wij graag de technici horen. In veel gevallen levert het een product op dat niet zo spannend is als wordt voorgehouden. Bij Lancia is het eigenlijk altijd andersom geweest. Het edele Italiaanse merk heeft in het verleden namelijk de meest bijzondere auto’s geproduceerd.

Veel van die auto’s hadden bijzondere technische vondsten die pas jaren later door andere merken werden overgenomen. Denk aan dingen als VR-motoren, de V6 en bewegende spoilers. Of wat dacht je van een volledig elektrisch circuit en uitschuifbare spoilers? Oh ja, ook twincharge-techniek plus de vijfversnellingsbak. Dat zijn allemaal Lancia-vondsten.

Lancia Delta keert terug

Qua auto’s heeft Lancia veel legendarische modellen in het portfolio. Een van de meest bijzondere komt gek genoeg uit de Fiat-periode. De Delta is ook nu nog altijd een zeer tot de verbeelding sprekende auto. Nu hebben we eindelijk goed nieuws voor alle fans. De Lancia Delta keert terug, namelijk!

Dat bevestigt Lancia ‘Commendatore’ Luca Napolitano (die naam hebben we echt niet verzonnen). In gesprek met kwaliteitspublicatie Corriere della Sera laat hij weten dat de Lancia Delta definitief terugkomt. Volgens Napolitano is er ten eerste enorm veel vraag naar een nieuwe Delta. Ten tweede mag een nieuwe Delta simpelweg niet missen in de nieuwe plannen van Lancia. Het is namelijk een van de laatste succesverhalen van Lancia.

10 jaar

Net als andere merken van Stellantis heeft Lancia 10 jaar de tijd gekregen om te falen, eh, het alsnog te proberen. Heel verfrissend is de marketingstrategie. Lancia gaat zich richten op de oudere medemens. Serieus waar! De Lancia Delta zal geheel elektrisch zijn, uiteraard. De auto zal komen te staan op het STLA-platform. Dat is een doorontwikkeling van het eVMP-platform. Bijzonder zijn de solid-state accupakketten. Hiermee zal een actieradius mogelijk zijn tot wel 700 km.

Nog voordat de Lancia Delta terugkeert, komt er een Ypsilon. Het huidige model is op dit moment de enige auto die Lancia maakt op dit moment. Het zal de laatste Lancia worden die leverbaar zal zijn met verbrandingsmotoren. Vanaf 2026 komen er enkel en alleen elektrische Lancia’s bij. De Lancia Ypsilon staat gepland voor 2024. De nieuwe Lancia Delta zal op de markt komen 2026. Nu maar hopen dat er voldoende paarse broeken worden aangetrokken om die Delta’s aan de man te brengen.

Via: Motor1.com