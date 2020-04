Volkswagen: de verbrandingsmotor heeft nog een toekomst

Driewerf hoera! Of toch niet?

De wereldwijde trend is inmiddels duidelijk. Benzine en diesel zorgen voor giftige uitstoot, die zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen. Overheden en organisaties zoals de EU willen dit bereiken door bijvoorbeeld CO2-boetes in te stellen. Als de gemiddelde CO2-waarde van de verkochte auto’s niet in orde is, staat autofabrikanten een miljardenboete te wachten. Daarom doen autofabrikanten er alles aan om ervoor te zorgen dat hun auto’s zo min mogelijk CO2 uitstoten. Denk aan downsizing, turbo’s en elektrificatie.

Volkswagen

Daarmee lijkt het verhaal van de verbrandingsmotor richting het einde te gaan. Toch denkt Volkswagen er anders over. In een gesprek met Autocar.co.uk zegt technisch directeur bij Volkswagen Matthias Rabe dat de verbrandingsmotor nog een lange toekomst te gaan heeft. Omdat Volkswagen niet gelooft in klimaatverandering? Nee, vanwege de ontwikkeling van milieuvriendelijke brandstoffen.

Rabe bedoelt hiermee synthetische brandstoffen, gemaakt van bijvoorbeeld biomassa en ‘andere materialen’. E10-benzine bestaat voor een deel uit synthetische brandstof, maar Rabe voorziet een toekomst met volledig synthetische brandstoffen. Deze zijn gemaakt uit natuurlijke materialen, waardoor er netto geen CO2-uitstoot is.

Die volledig synthetische brandstof is nu nog niet op grote schaal te verkrijgen. Maar Rabe denkt dat dit in de toekomst gaat veranderen, vanwege bijvoorbeeld vrachtwagens en vliegtuigen. Die kunnen niet met zware accu’s gaan werken en elektrisch rijden/vliegen. Daardoor zou onderzoek naar synthetische brandstof versnellen, zo stelt Rabe.

De Volkswagen-topman denkt dat de auto-industrie mee zou kunnen liften op het onderzoek naar die brandstof. Want als een vliegtuig daarmee CO2-neutraal zou kunnen vliegen, waarom zou een auto op die manier niet CO2-neutraal kunnen rijden? Op die manier denkt de Volkswagen-topman dus dat de verbrandingsmotor nog een toekomst heeft.

Toekomst verbrandingsmotor

Het gaat hierbij overigens wel om toekomstvoorspellingen: helemaal zeker is het dus niet. Volkswagen werkt daarom aan ‘meerdere aandrijflijnopties’, zoals elektrische auto’s. Maar daar valt de verbrandingsmotor dus ook nog onder. Een auto met een flinke verbrandingsmotor, zonder dat je het milieu vervuilt. Klinkt als een goede deal, of niet?