Zo hoog worden de CO2-boetes voor autofabrikanten

Dit gebeurt er nou als iedereen in een lompe SUV gaat rijden.





Hoewel autofabrikanten druk bezig zijn om de CO 2 -boetes te ontlopen met hybrides en EV’s in allerlei soorten en maten, lijkt het er op dat dit niet genoeg is. Als de doelstellingen voor 2021 niet gehaald zijn, gaat de EU keiharde boetes uitdelen. PA Consulting heeft uitgerekend hoe hoog deze boetes gaan zijn.

Hoewel de CO 2 -uitstoot over afgelopen jaren is afgenomen, zijn deze nu toch weer gestegen. Hoe kan dat? Dat heeft er onder andere mee te maken dat mensen dikkere auto’s kopen. Dan hebben we het over zwaardere auto’s en auto’s met meer vermogen. De grote boosdoener daarbij is natuurlijk de mateloos populaire SUV. Verder is het aanbod met (betaalbare) elektrische auto’s nog beperkt. Dat de diesel, die vandaag de dag schoner is dan benzinemotoren, in een kwaad daglicht is komen te staan, helpt ook niet mee.

Volgend jaar mogen de auto’s van een fabrikant gemiddeld niet meer dan 95 gram per kilometer uitstoten. Zoals het er nu voor staat gaat geen enkele Europese autofabrikant aan deze eis voldoen. Wat heeft dat voor consequenties? Die zijn niet mals: uit de schattingen blijkt dat de dertien grootste fabrikanten een boete tegemoet kunnen zien van in totaal €14,5 miljard.

Volkswagen kan rekenen op de hoogste boete. Niet zozeer omdat hun auto’s zo onzuinig zijn, maar vooral vanwege de grote aantallen. De boete voor Volkswagen zal naar verwachting uitkomen op zo’n €4,5 miljard. Jaguar Land Rover stoot waarschijnlijk gemiddeld het meeste uit. Omdat ze echter veel minder verkopen, zal het boetebedrag voor hen uitkomen op circa €93 miljoen. Voor hen zou dat echter een veel grotere strop zijn dan voor Volkswagen.

Deze bedragen gelden dus als er niets meer veranderd. Als de autolobby een beetje zijn best doet is het echter goed mogelijk dat de EU hen nog wat tegemoetkomt. Michael Schweikl van PA Consulting zegt in een interview met de Volkskrant dat hij “een compromis” verwacht. Dit zou bijvoorbeeld in kunnen houden dat het boetgeld geïnvesteerd kan worden in het stimuleren van elektrisch rijden. Het is dus goed mogelijk dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend.

Foto-credit: ROW1 op AutoJunk