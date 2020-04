Nissan: Tesla-achtige tabletschermen zijn niet praktisch

In Nissans ga je geen flinke, verticale schermen aantreffen.

Het is een trend die Tesla met de Model S in gang zette: gigantische tabletschermen. De Amerikaanse EV-fabrikant verhuisde praktisch alle knoppen naar dat aanraakgevoelige scherm. Het ziet er prachtig en futuristisch uit, al is niet iedereen – waaronder deze schrijver – overtuigd van de praktische inzetbaarheid. Touchscreen-knoppen kan je bijvoorbeeld niet voelen zoals je dat bij fysieke knoppen wel kan doen. Daardoor is het blindelings instellen van de climate control of de radio wat lastiger.

Nissan vindt zulke schermen ook niet bijzonder fijn, ook vanwege de praktische inzetbaarheid. ‘Hoewel zulke tablet-achtige schermen misschien de aandacht trekken op autoshows, moeten autofabrikanten ook aan andere zaken werken.’ Met andere woorden, er zijn belangrijkere dingen dan het trekken van aandacht. Veiligheid en praktisch nut, bijvoorbeeld.

In hun Ariya Concept – een elektrische crossover – plaatsen ze daarom een horizontaal, tweedelig scherm. Wat volgens Nissan lijkt op een golf. Niet dat ze duidelijk maken wat er precies golvig aan is, maar goed.

Het interieur van de Nissan Ariya

Mercedes en Volkswagen

Daarmee lijkt dit interieur op wat we bij bijvoorbeeld de Mercedes A-Klasse en de nieuwe Volkswagen Golf zien. Dit horizontale scherm heeft volgens Nissan-topman Tomomichi Uekuri voordelen voor de bijvoorbeeld de ergonomie, maar ook de veiligheid.

Van nature kijkt het menselijk oog tijdens het rijden van zijkant naar zijkant. Mensen kunnen meer zien en meer informatie opnemen als het horizontaal wordt weergegeven. Zo werkt het perifere gezichtsveld ook. Tomomichi Uekuri, senior manager van het Human Machine Interface-team.

Het idee van de twee schermen is dat het scherm achter het stuur (voor ons het linker scherm) moet lijken op het ‘ouderwetse instrumentenpaneel’. Hier staan dus zaken over bijvoorbeeld de snelheid en technische staat van de auto. Het centrale scherm (ofwel rechter scherm) laat zaken als entertainment en climate control instellen. Overigens kunnen gebruikers informatie ‘swipen’ tussen schermen, waardoor je bijvoorbeeld de navigatie via het instrumentenpaneel kan volgen.

Nissan Ariya Concept

Voor de duidelijkheid: de Ariya blijft een concept en gaat nooit in productie. Het is echter wel een ‘kijkje in de Nissan-keuken’. Nissan zegt hiermee dus nee tegen die flinke tabletschermen die Tesla groot heeft gemaakt, en ja tegen de ‘simpelere’ horizontale schermen.