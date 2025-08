Tesla geeft Elon Musk 29 miljard om niet te vertrekken

Elon Musk heeft Tesla de laatste tijd ontzettend geholpen, dus deze beloning heeft hij wel verdiend.

Elon Musk heeft Tesla groot gemaakt, maar er is ook niemand die het imago van Tesla zo geschaad heeft als Elon Musk. Je kunt je afvragen of Tesla niet beter af is zonder Musk… Toch denken ze daar bij Tesla anders over. Sterker nog: ze willen dolgraag dat Elon Musk blijft.

Tesla heeft Musk namelijk een ‘cadeautje’ gegeven: aandelen ter waarde van 29 miljard dollar. De commissie van Tesla zegt dat ze ervan overtuigd zijn dat deze beloning Elon Musk zal stimuleren om te blijven. De rijkste man ter wereld paaien met geld is nogal moeilijk, maar misschien is 29 miljard genoeg.

Elon Musk had eigenlijk nog een bonus te goed van Tesla. In 2018 was afgesproken dat Musk een aandelenpakket zou krijgen als bepaalde doelstellingen gehaald zouden worden. Die doelen zijn allemaal gehaald, maar Elon heeft de bonus nooit ontvangen. De rechter heeft er tot twee keer toe een stokje voor gestoken, omdat het goedkeuringsproces niet in orde zou zijn.

Het hoger beroep tegen deze uitspraak loopt nog, maar Tesla heeft nu dus opnieuw een megabonus toegekend aan Musk. Op dit moment zijn de aandelen 29 miljard dollar waard, maar hij mag ze pas over twee jaar verzilveren, mocht hij dat willen.

Zelfs als Musk de laatste tijd veel goede dingen had gedaan, was deze bonus nog buitensporig, maar nu zeker. Musk heeft het afgelopen jaar persoonlijk het imago van Tesla om zeep geholpen en krijgt als beloning 29 miljard. Wat een grap.

