De Peugeot e-3008 Dual Motor kan je overslaan #test

De Peugeot e-3008 Dual Motor uit deze test lijkt voor Nederland nauwelijks relevant.

De gemiddelde Europeaan is wel te porren voor dit type auto. Als C-segment SUV biedt de Peugeot 3008 (e-3008) lekker veel ruimte, zonder dat je direct failliet gaat. Tot aan april van 2025 wist Peugeot 138.763 orders voor de 3008 en 46.767 voor de 5008 te schrijven. Het percentage van de elektrische e-5008 is met 27% wat hoger dan bij zijn kleine broer de e-3008 (22%).

STLA Medium platform is electric first

In deze complexe wereld waarin we, op zijn minst gedeeltelijk, een transitie maken naar elektrisch vervoer, is het ingewikkelder geworden om de juiste keuzes qua aandrijflijn te maken. Stellantis (het moederbedrijf van Peugeot) kiest er dus nog voor om platformen (en auto’s) te ontwikkelen die meerdere aandrijflijn slikken.

Het is wel zo dat STLA Medium platform het predikaat ‘BEV-by-design’ kreeg, waardoor er ruimte is voor een 15 millimeter dikkere batterij. Dat is niet onbelangrijk, want batterijen vergen nogal wat ruimte, zeker als je een grote range nastreeft.

Behalve drie elektrische versies van de e-3008 en e-5008 zijn er ook nog twee versies met benzinemotor. De instapper is de 3008/ 5008 Hybrid 136 e-DCS6, daarboven zit de 3008/ 5008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7.

Peugeot e-3008 Dual Motor

De andere twee elektrische e-3008-en zijn voorwielaandrijvers, dus werd voor de Dual Motor een elektromotor op de achteras toegevoegd.

Die op de vooras levert 213pk en 343Nm, terwijl de duidelijk zwakkere achtermotor maximaal 112pk/166Nm levert. We mogen het deze keer gewoon bij elkaar optellen voor een systeemvermogen van 325 pk en een maximumkoppel van 509 Nm.

Dat is meer dan voldoende voor inspirerende prestaties. De Peugeot e-3008 Dual Motor sprint naar de 100 in exact zes tellen. De grotere en zwaardere zevenzittere e-5008 Dual Motor klaart de klus in 6,5 tel. Niets mis mee dus, en ook in de tussensprints weten de beide Peugeots te overtuigen.

Ken je die van die Fransman op de autobahn?

We zullen het straks nog over de range hebben, maar met 325 pk hoef je echt niet rechts te blijven rijden op de autobahn. De topsnelheid van de e-3008 Dual Motor is begrensd op 180 km/u, maar dan nog.

Tot circa 140 km/u valt de acceleratie inderdaad niet tegen, maar dan kakt de boel een beetje in. Vanaf 150 km/u lijkt de handrem erop te gaan, gelukkig biedt het display alle informatie die je nodig hebt. Daarop is een mooie animatie te zien hoe de energiestromen lopen. En boven de 150 km/u helpen de achterwielen niet meer mee. Dat zijn we wel gewend bij PHEV’s, maar bij een EV had ik dit nog niet eerder gezien.

Weinig sportiviteit, wel veel tractie

Met een historie van diverse GTI’s, deelname aan rallies en Le Mans, zou je kunnen bedenken dat Peugeot een snaarscherp sturende auto moet kunnen bouwen. Anderzijds kies je geen C-SUV om eens lekker te gaan lopen hoeken.

Bovendien gaat maximaal 35% van het vermogen naar de achteras, dat beperkt de mogelijkheden tot een scherp bochtgedrag nogal. Wel sleutelde Peugeot stijvere stabilisatorstangen en andere veren en schokdempers onder de e-3008 Dual Motor.

Stel je er echter niet al te veel van voor. De tractie is prima, maar zodra je de e-3008 wat meer provoceert dan schuift de Peugeot duidelijk en alleen maar over de voorwielen weg. Er zijn diverse rijmodi, waaronder 4WD Mode die een vermogensverdeling van 50/50 biedt, maar de beperking zit in de zwakke achtermotor.

In zekere zin erkent Peugeot dat ook, want in de Sport Mode zijn beide elektromotoren continu actief, met een vermogensverdeling van 60/40 tussen de voor- en achteras. Zodra je echt volgas geeft, dan gaat er zelfs nog iets meer vermogen naar de vooras.

Tijdens het rijden in de Eco of in de normale modus is duidelijk te merken dat de elektromotor op de achteras pas later wordt bijgeschakeld. Bij volgas geven duurt het een klein moment voor het volledige vermogen er is.

Alleen de kleine accu

Peugeot biedt de E‑3008 en E‑5008 ook aan met een 96,9 kWh-batterij, die in Frankrijk wordt geproduceerd. De Peugeot E-3008 230 Long Range haalt daarmee een actieradius van 700, de E-5008 nog altijd 668 kilometer.

Het grote accupakket zal mogelijk niet passen, maar toch blijft het vreemd dat de E-3008 Dual Motor de kleinere lithium-ion NMC-accu heeft die 73 kWh capaciteit heeft. De WLTP-actieradius voor de E-3008 Dual Motor is dan ook “slechts” 490 km (476 km E-5008). Dat is prima voor de dagelijkse praktijk voor de meeste Nederlanders, maar juist een C-segment SUV koop (of lease) je ook voor de vakantieritten.

Van het snelladen moet de E-3008 het ook al niet hebben, het duurt 30 minuten om van 20% tot 80% te laden. De maximale laadsnelheid is 150 kW, wat deels veroorzaakt wordt doordat de accu slechts op 400 volt opereert.

Kudo’s voor het interieur

Het interieur van E-3008 en E-5008 is dik voor elkaar. Uniek voor de 5008 is dat deze zevenzitter met alle aandrijflijnen verkrijgbaar is, dus als hybride, plug-in hybride, maar ook volledig elektrisch.

Leuk feitje over het interieur is dat er 17 verschillende opbergruimtes zijn met een totaalvolume van ongeveer 34 liter. De bagageruimte van de E-3008 Dual Motor is 544 liter, de E-5008 in 7-zits configuratie hout nog 294 liter bagage over.

Ronduit cool is het Panoramic i-Cockpit® die wordt gevormd door een zwevend 21-inch gebogen HD-scherm. Het is even wennen aan het kleine stuurtje, maar het werkt beter dan bij vroegere Peugeots.

Het infotainment scherm is alleen niet zo hoog, soms wil je net even wat meer kaart zien. Het systeem reageert redelijk op aanrakingen, hoewel er sporadisch een net te lange vertraging is.

Om dit stuk positief te eindigen, gaan we over naar het derde scherm. Die zit onder het infotainment scherm en krijgt de naam i-Toggles. Dit zijn volledig aanpasbare, aanraakgevoelige knoppen die de gebruiker kan programmeren om snelle toegang te bieden tot tien favoriete functies. Het werkt heerlijk en is lekker duidelijk af te lezen.

Prijs en conclusie Peugeot E-3008 Dual Motor test

In eerste instantie komen de Dual Motor versies alleen als lekker volle Launch Editions. De E-3008 325 Dual Motor Launch Edition kost € 56.515- en de E-5008 325 Dual Motor Launch Edition € 59.515, -.

Dat is zo’n 10 mille meer dan de instapper waarmee ze de accu delen. Voor Nederland lijkt me dat simpelweg te veel, voor minder geld stap je in een Long Range die veel verder op een accu komt. Het is ook een vreemde keuze van Peugeot om een topmodel te lanceren, maar die dan wel te castreren op zo’n belangrijk punt.