Volkswagen gaat hun grootste ingrijpend aanpakken

De allergrootste Volkswagen gaat, in ieder geval van binnen, ingrijpend op de schop.

De allergrootste Volkswagen, dat is eigenlijk al vrij lang exact dezelfde auto. Nee, eigenlijk is het geen auto. We rekenen de producten van Volkswagen Nutzfahrzeuge ook even mee. Volkswagen Bedrijfswagens. En dan is de grootste ineens de grote broer van de Volkswagen Transporter.

Grote Transporter

Vroegâh was dat de Volkswagen LT. Een wat grotere Transporter voor het grote werk. De eerste generatie lijkt ook sprekend op de Transporter T3 met zijn stompe voorkant, maar aan de grille met rechthoekige lampen kon je de LT herkennen. Als we toch bezig zijn met een geschiedenislesje: één van de motoren van de LT, de D24 2.4 liter diesel (en D24T met turbo en D24TIC met turbo en intercooler) was ook de dieselmotor voor de Volvo 740.

Samenwerking

De tweede generatie LT kwam ten tijde van de Transporter T4 en die leek met zijn wigvormige voorkant dan ook meer op de kleinere broer. Technisch was de LT (Typ 2D) sterker verwant aan een hele andere bus, de Mercedes Sprinter. Onder de motorkap lagen echter wel Volkswagens eigen motoren, de 2.5 SDI en TDI of de 2.8 TDI in het geval van de LT. De samenwerking met Mercedes leverde op dat in 2006 een nieuwe generatie Sprinter op de markt kwam met als identieke tweelingbroer de LT-opvolger: de Volkswagen Crafter.

Volkswagen Crafter

De Crafter is de grote Volkswagen-bus en dus het grootste wat ze op de Europese markt verkopen. De Crafter kent zelfs een tweede generatie, waar Mercedes niet meer aan mee heeft gewerkt. Die wordt nog wel verkocht als MAN TGE, maar aangezien MAN en Volkswagen toch al onder hetzelfde concern zitten is dat geen grote verrassing.

De levensspanne van een bedrijfswagen is anders dan die van een personenauto. De huidige Transporter is in grote lijnen al sinds 2003 hetzelfde en concurrenten van de Crafter zoals de Peugeot Boxer (en Citroën Jumper, Fiat Ducato e.d.) en Renault Master zijn ook licht gewijzigd al bijna 15 jaar in productie. Eigenlijk wordt je dus verwend met een bus die zo recent als 2017 nog helemaal in het nieuw gestoken is. Dat een update toch op zijn plek is bewijst het interieur:

Goed, niks is zo functioneel als eenvoud, maar echt een feestje is het interieur van de Volkswagen Crafter ook niet. Het stamt allemaal een beetje uit het Golf 7-tijdperk, dan hebben we het over 2012. Het interieur van de Crafter gaat dus herzien worden. Daar hebben we nog geen officieel beeld van, maar wel een schets. Die vertelt ons alles wat we nodig hebben. Oké, Volkswagen vertelt er ook wat bij.

Nieuw interieur

Het oogt in ieder geval al een stuk moderner in de nieuwe Volkswagen Crafter. Je krijgt het nieuwe stuur uit de Golf 8, naast een veel groter infotainmentscherm. Die ken je ook uit nieuwe(re) Volkswagen-modellen, natuurlijk. Ook is Virtual Cockpit een toevoeging aan de Crafter. Net naast het stuur zat vroeger de automaathendel, dat is nu een compactere hendel aan het stuur. Wel zit het gat van de oude hendel er nog, daar kun je nu je flesje cola plaatsen. Ook krijg je modernere rijhulpsystemen, oplaadmogelijkheden met modernere aansluitingen zoals USB-C, die ook gelijk onnodig zijn aangezien een draadloze smartphone-oplader ook een optie is.

Exterieur

Ook van het exterieur van de nieuwe Volkswagen Crafter hebben we een schets. Daar valt… niks op. Volkswagen rept ook geen woord over het exterieur, waarmee je ervanuit mag gaan dat de Crafter blijft zoals ‘ie is. Daar is niks mis mee, zoals gezegd is de Crafter eigenlijk de meest recente grote bus als je het moment rekent dat er een compleet nieuwe generatie gepresenteerd werd. Hij ziet er nog lekker fris uit wat dat betreft.

Volkswagen verwacht aan het begin van 2024 meer informatie te kunnen geven en tegen die tijd zal de nieuwe Crafter ook te bestellen zijn.