Volkswagen gaat kwaliteit leveren (aldus VW)

Niet alleen gaat kwaliteit een dingetje worden bij Volkswagen, ook zal er sprake zijn van onderscheidend design!

Weinig merken weten zo de ziel te beroeren als Volkswagen. Het merk kent een grote schare liefhebbers. Dat niet alleen, er zijn ook mensen fanatiek op ’tegen’ het merk en laten geen kans onbenut om te zeggen dat ze een ander favoriet merk hebben. Omdat al die anti-fans constant op VW-artikelen klikken, zijn wij genoodzaakt heel erg veel over Volkswagen te schrijven. Het is immers wat men graag wil lezen, kennelijk.

Nu Herbert Diess zijn congé heeft gekregen (en nu op weg is naar chipmaker Infineon), mag Oliver Blume de honneurs waar nemen. Uiteraard gaat hij alles rechtzetten wat Diess verkeerd deed. Nu was Herbert Diess op zijn beurt de puinhopen van Martin ‘Dieselgate’ Winterkorn aan het opruimen. Onder regie van Diess kwamen er extra snel extra veel elektrische auto’s naar de merken van de Volkswagen Group.

Kwaliteit Volkswagen omhoog

Die versnelling ging niet geheel zonder slag of stoot. De geboorte van de ID3 was niet vlekkeloos en de Golf 8 matig ontvangen. Ook is de kwaliteitsindruk van beide modellen was niet denderend. Dat gaat gelukkig allemaal veranderen. Blume belooft namelijk dat Volkswagen keiharde kwaliteit gaat leveren. Eind jaren ’90 had Ferdinand Piëch (de toenmalige VW Führer) zijn motto ‘Klasse für die Masse’, met hoogwaardige interieurs, afwerking en bouwkwaliteit. Wellicht gaan we weer terug naar die dagen, die volgens velen de hoogtijdagen waren van Volkswagen.

Meer onderscheidend design tussen de merken

Maar er gaat meer gebeuren. Volkswagen gaat (als concern) zich veel meer concentreren op onderscheidend design. In veel gevallen is heel duidelijk te zien dat de verschillende modellen van de verschillende merken aan elkaar verwant zijn. Dat doen Kia en Hyundai een stuk beter, de Ioniq 5 en EV6 lijken niet eens op elkaar, ondanks dat ze dezelfde techniek gebruiken. Een Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq hebben zichtbaar verwante genen.

Golf en Tiguan mogen blijven

Voor het merk Volkswagen: de Golf en Tiguan gaan het hoogstwaarschijnlijk overleven, ook wanneer ze overgaan op volledig elektrische aandrijflijnen. Je zou kunnen aannemen dat de ID3 de opvolger is van de Golf en de ID4 de opvolger van de Tiguan. Maar dat schijnt dus nog niet vast te staan. Een mogelijkheid is namelijk dat VW de ‘ID Golf’ onder de ID3 plaatst. Oh, en de naam GTI zal blijven bestaan, ook wanneer alle VW’s elektrisch zijn.

Golf 8 facelift

Dan op de korte termijn. De Volkswagen Golf zal een facelift krijgen halverwege volgend jaar. Het is de bedoeling dat er dan al een flinke kwaliteitsslag gemaakt is. Ook wil men afscheid nemen van de overdaad aan haptische aanraakschermen en juist fysieke knoppen terug laten keren. Precies zoals veel andere merken hebben gedaan. Zelfs fabrikanten als Lexus en Honda hebben hun infotainmentsysteem aangepast aan de wens van de bestuurder.

Kleine modellen exit

Zijn er dan ook nare dingen te melden? Ja, de Up heeft niet meer zo lang te leven en een Polo-opvolger is onmogelijk om te bouwen. Vanuit de EU moeten al die kleine zuinige auto’s vol onnodige systemen zitten die de prijs enorm opdrijven. Ook is het erg tricky om kleine zuinige auto’s te laten voldoen aan de Euro7-richtlijnen. Daardoor zal Volkswagen hoogstwaarschijnlijk het B-segment laten voor wat het is. Voor Audi was dat al bekend, een opvolger van de Audi A1 zal er niet komen.

