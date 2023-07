Het is klaar met die rijdende zetpillen uit Wolfsburg, Volkswagen gaat terug naar de jaren ’90.

Als je in alle commentsecties van alle autotitels gaat kijken, zul je zien dat men Volkswagens veel te saai vinden. En ergens worden die mensen daar heel erg emotioneel van.

Feit is dat Volkswagen jarenlang een briljante designtaal heeft gehad. Zeer eenvoudig vormgegeven auto’s die herkenbaar waren. Giorgietto Giugiaro heeft daarvoor de basis gelegd, maar ook in de jaren ’90 en ’00 was Volkswagen goed bezig: herkenbaar zijn zonder rare designfratsen.

Dat zorgt ervoor dat een mode lang vers blijft en de afschrijving beperkt is. Dat resulteert weer in gunstige leasetarieven (grotendeels afschrijving) en dus grote afzet.

Volkswagen gaat terug naar zijn designwortels

Met de elektrische Volkswagen ID-range heeft het merk zich van zijn creatievere kant laten zien. Volgens VW-designbaas Andreas Mindt is dat omdat de ‘early adpoters’ dat fijn vinden. Niet alleen wil je een auto met onderscheidende techniek, maar ook met onderscheidend design. Als EV-rijder wil je natuurlijk wel aan de buitenwereld laten zien dat je keihard het milieu aan het redden bent.

Maar die tijden zijn voorbij volgens Andreas Mindt. Dat laat hij weten in een interview met Motor Trend:

EV’s zijn nu 15 procent van alle nieuw verkochte auto’s. In China is dat al 50%. Het gaat niet meer om early adopters. We moet het iets rustiger aan doen qua design. Andreas Mindt, vindt de huidige elektrische Volkswagens niet echt mooi.

Hij heeft op zich wel een punt. De ID-modellen zijn qua design afwijkend ten opzichte van de reguliere Volkswagens. Er zijn natuurlijk zat mensen van wie dat echt niet hoeft. Die willen gewoon een Volkswagen die eruit ziet als een Volkswagen.

ID2 all wel, ID.Life niet

De eerste auto die volgens dit regime op de markt komt, is de Volkswagen ID2all. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de ID.Life de nieuwe ID2 moest gaan worden, maar daar stak Volkswagen CEO een stokje voor. Die was te hoog, te futuristisch en te koddig. De ID2all is de auto die het dan wel moet gaan doen.

Ik wil deze stance [van de ID2all, red] voor het gehele portfolio. Er was een trend voor korte motorkappen en grote voorruiten. Iedereen dacht dat dat het nieuwe design zou gaan worden voor elektrische auto’s. Maar dat is niet het geval. Andreas Mindt, graaft de Piëch-periode wel.

Andreas Mindt pleit ervoor dat Volkswagen weer terug gaat naar gloriedagen van de de jaren ’90. Niet alleen vanwege het design, maar ook vanwege de interieurkwaliteit. De auto’s voelden duurder aan dan dat ze waren.

Dat is het recept dat Volkswagen weer wil gaan toepassen. Dus jullie kunnen in de commentsectie weer los gaan dat het allemaal te veel op elkaar lijkt, zodat VW weer meer auto’s kan verkopen.