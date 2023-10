Tralalalaa, tralalaa. De Volkswagen Crafter met Hero-pakket is voor mensen die het prettig als een plan goed tot uitwerking komt.

Check deze Volkswagen Crafter met Hero-pakket. Een grote zwarte bus met zwarte accenten. Tja, dan is een verband snel gelegd met de beroemdste GMC Vandura ter wereld. Of ze bij Volkswagen ook aan het denken waren aan de auto van B.A. Barracus, weten we niet zeker.

Maar eigenlijk kan het niet anders. Het lijkt ons sterk dat ze allemaal fan zijn van Mariah Carey op de marketing-afdeling van Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Volgens Volkswagen is de Crafter met Hero-pakket namelijk de ‘superheld onder de bedrijfswagens’. En mogen ze dat zeggen? Ja, dat mogen ze zeggen. Het is namelijk een enorm toffe bus geworden #vanlife.

A-Team bus uit Hannover

De Volkswagen Crater is de grootste bus van VW, boven de Caddy en de Transporter. In de meeste gevallen zijn ze wit met zwarte bumpers, stalen wielen en hooguit van die RVS-bescherming aan de zijkant omdat de stagiair achter het stuurwiel meer schade rijdt dan dat hij vergoeding op jaarbasis ontvangt.

Dik aangeklede Caddy’s en Transporters komen we geregeld tegen, maar bij een Crafter lijkt het alsof functionaliteit het belangrijkst.

Maar net zoals mensen een tuinbroek er tof uit kunnen laten zien (hallo Mr. T!), kun je een Crafter er ook superdik uit laten zien. Het Hero-pakket bestaat uit het ‘sportieve styling pakket’ én het Red line-pakket. Daarnaast zijn er lichtmetalen velgen (zwart in dit geval) die het plaatje afmaken.

Prijs Volkswagen Crafter Hero-pakket

Er is een dakspoiler, voorspoiler en de bumpers zijn deels meegespoten in carrosseriekleur. Het Red line-pakket bestaat de rode striping aan de zijkant van de Crafter. Het VW-logo is ook in zwart uitgevoerd.

Net als de GMC-bus van BA is ook hier interieur lekker dik aangekleed. De drie voorstoelen zijn bekleed met eco-vriendelijk leder, dus geen echt leder. Je kan dus alleen Face en Hannibal meenemen, Murdoch moet in de enorm ruimte laadruimte. Dat geeft ook wel wat meer rust.

Interesse? Zorg dan dat je een bedrijf hebt waar je ‘m op kunt zetten. Dan kost de Crafter met Hero-pakket € 39.817 euro. Dan heb je wel de meest bescheiden motor, korte wielbasis en lage dak. Uiteraard kun je ‘m helemaal naar wens samenstellen. Perfect als je weer een miraculeuze ontsnapping moet doen uit een netelige situatie die eenvoudig te voorkomen was.