Havenpersoneel wil alle Zweedse Tesla’s blokkeren

Hommeles tussen Tesla en Zweden en havenmedewerkers willen ervoor zorgen dat geen één Tesla meer voet aan wal zet in het Scandinavische land.

Zoals je waarschijnlijk wel verwacht van Zweden is Volvo mateloos populair in eigen land, maar dat betekent absoluut niet dat je niks anders kunt kopen. Ook Tesla’s worden goed verkocht in het Scandinavische land. Het is nog niet zo heftig als buurland Noorwegen, maar ook in Zweden wordt EV rijden op zijn minst aardig aantrekkelijk gemaakt.

Tesla

Tesla’s mogen dan goed verkocht worden, dat betekent nog niet dat iedereen content is met Tesla in Zweden. Sterker nog: de voorman van de vakbond voor havenlieden heeft aangekondigd dat er een grote blokkade gevormd wordt om ervoor te zorgen dat alle Tesla’s die naar Zweden gehaald worden bij de haven al geblokkeerd worden. Volgens die voorman ‘mag er geen Tesla meer binnenkomen’. Nou kent Autoblog ook vrienden en vijanden van Tesla, maar we hebben @jaapiyo nog niet kunnen betrappen op het laten leeglopen van de banden van de Tesla van @nicolasr. Wat is hier gaande?

Oneerlijk

Om mee te beginnen: het havenpersoneel en Tesla hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. De actie van de vakbond om de haven te willen blokkeren is uit solidariteit. Solidariteit jegens medewerkers van Tesla-garages in Zweden. Die worden namelijk oneerlijk behandeld. In Zweden moet een werkgever namelijk ervoor zorgen dat de medewerkers goed verzorgd worden. Er geldt een soort landelijk bepaald cao voor elk werkgebied, waardoor elke medewerker van een garage in dit geval recht heeft op een bepaald minimumloon, goede werkomstandigheden en een goed pensioen. Let wel: dit is niet echt een cao, maar wel een ongeschreven regel waar 90 procent van de bedrijven die in Zweden opereren zich aan houden. Tesla heeft besloten om zich hier niet aan te houden en daarmee werken medewerkers van Tesla-dealers en Tesla-garages onder oneerlijkere omstandigheden dan andere garagebedrijven.

Actie

Heeft Zweden dan echt de havenlui nodig om een punt te maken? Wellicht wel, aangezien Tesla-medewerkers zelf al een tijdje staken. Helaas blijkt dat lang niet iedereen zijn principes verdedigt (of kan verdedigen) en zijn Tesla-garages nog steeds op zo goed als volle kracht bezig. Een staking is natuurlijk pas effectief als blijkt dat je mensen, in dit geval Tesla-eigenaren, dusdanig benadeelt dat die er ook klaar mee zijn, maar als die mensen nog gewoon hun Tesla gerepareerd krijgen is er eigenlijk niks aan de hand. De hoop vanuit de havenmedewerkers is dus nu dat ze Tesla kunnen raken waar het pijn doet: het voorkomen van auto’s leveren en dus verkopen.

Effectief?

Dat blijkt wel te werken, want Tesla is opnieuw in gesprek gegaan met IF Metall, de vakbond achter garagemedewerkers van automerken. Er is nog geen akkoord bereikt, maar Tesla heeft eerdere pogingen tot gesprekken geweigerd. Dat er dus nu een gesprek gaande is, zegt dat Tesla dit ‘dreigement’ wel serieus neemt. Tesla ligt met meer landen en medewerkers in de clinch over omstandigheden, waaronder in de VS en bij de Gigafactory in Berlijn. Dat de Zweden wellicht een akkoord krijgen is mooi, maar opent wellicht een beerput voor andere landen. Wordt vervolgd. (via WIRED)