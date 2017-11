Volkswagen gaat met 70 miljard de auto heruitvinden

70.000.000.000 Ekkermannen.

Na de fabeltastische aankondigingen van Tesla vandaag zou je bijna vergeten dat er nog andere autofabrikanten bestaan. Maar Volkswagen herinnert ons er graag aan dat zij ook nog auto’s verkopen. En dat niet alleen, in 2025 willen ze de belangrijkste speler zijn op de EV-markt! Die weltweiten Nummer Eins!

Eindbaas Matthias Müller kondigde vandaag aan hoe hij een en ander wil bereiken. In de komende vijf jaar gaat Volkswagen ruim 70 miljard Euro investeren, waarvan 34 miljard direct ten goede komt aan de ontwikkeling van elektrische auto’s. Eerder werd al bekend dat 10 miljard daarvan uitgegeven wordt in China.

Van nu tot 2025 brengt het concern 80(!) nieuwe elektromodellen op de markt, waarvan 50 EV’s en 30 Plug-in hybrides. Nou moet je dat bij VAG misschien door drie à vier delen, want de e-Golf wordt vast ook de e-Octavia, e-A3, e-Leon en e-TT, maar toch. Dat zijn veel kWh’s bij elkaar. Een paarse broek in het management van VAG heeft de naam ‘Roadmap E’ bedacht om alle grote plannen onder een noemer te brengen. Müller benadrukt echter dat Volkswagen in de tussentijd ook doorgaat met het ontwikkelen van de ‘oude technologie’:

Deze spagaat kan het Volkswagen-concern met al haar merken en potentieel voor synergieën succesvol doorstaan als geen enkel ander bedrijf in onze industrie.

Ondanks het feit dat het geld kennelijk moet rollen binnen VAG (nsfw), profiteert waarschijnlijk niet iedereen daarvan mee binnen het concern. Frank Witter, hoofd bonen tellen binnen het concern, benadrukt dat er parallel aan de enorme investering ook blijvend gezocht moet worden naar manieren om kosten te besparen. In 2020 moeten deze besparingen 3,7 miljard bedragen. Bij VAG zijn ze ervan overtuigd dat dat gaat lukken middels hun bekende Zukunftspakt dat afgesproken is tussen de belangrijke stakeholders van het concern.