Waarom Volkswagen zes (6!) fabrieken bij gaat bouwen - Autoblog.nl

Met die fabrieken van Volkswagen kunnen ze zorgen dat je sneller je Touareg R50 TDI in kunt ruilen voor een schonere auto.

Elektrische auto’s zijn leuk en aardig en ‘de toekomst’ volgens velen. Het concept heeft echter een enorm groot nadeel en dat zijn de accu’s. Daardoor zul jij in de meeste gevallen jouw leven moeten aanpassen aan de auto. Ook zijn accu’s enorm zwaar en is de energiedichtheid niet denderend. Misschien wel het grootste nadeel is de prijs. Ze zijn erg duur.

Nieuwe Volkswagen fabrieken

Je zit dus met een auto die minder goed stuurt dan dat ‘ie had kunnen sturen en waar je niet zo heel erg veel mee kan. Tenzij je vrij vermogend bent en/of een Tesla van de zaak kunt rijden. Volkswagen gaat daar gelukkig wat aan doen! Dat melden ze op Volkswagen Power Day, een evenement dat niet is afgekeken van Tesla’s Battery Day. De Duitsers willen maar liefst zes fabrieken uit de grond stampen. Deze moeten moeten er voor zorgen dat er altijd voldoende accu’s zijn.

Solid State accu

Deze Volkswagen fabrieken zullen een pakket produceren dat voor 2030 in zo’n 80% van alle Volkswagen Group producten terecht gaat komen. De batterij wordt in 2023 onthuld en toegepast. Niet alleen moeten deze accu’s beter en goedkoper (30 tot 50%) te produceren zijn, ze zijn tevens recyclebaar.

Het zijn overigens nog geen ‘Solid State’-accu’s, maar Volkswagen is de architectuur er wel op voorbereid. Volkswagen is van plan enkele jaren later namelijk hierop over te stappen. Volgens VW wordt dat een revolutionaire stap. Hopelijk worden de accu’s dan lichter en hoef je ze minder vaak te laden.

Waar alle Volkswagen fabrieken komen te staan is nog niet bekend. Eentje is gepland Duitsland (Salzgitter) en eentje in Zweden (Skellefteå). Over plaatsen gesproken, er zullen héél veel plaatsen voorzien worden van laadstations. In totaal moeten er voor 2025 meer dan 18.000 snellaadstations uit de grond gestampt.

Alle fabrieken moet voor 2030 operationeel zijn.