Klabats! Dit wordt de Tesla pick-up

Vier Tesla posts op één dag: kwartet!

Terwijl Elon druk bezig was met het onthullen van de Tesla Semi en ons verraste met de nieuwe Roadster, lichtte hij ook nog een tipje van een andere sluier op. Hun toekomstige pick-up, waarover al eerder werd gesproken, zou er zo uit moeten komen zien. Volgens de Amerikaanse honcho is het beestje vergelijkbaar met de Semi, maar dan een stukje kleiner.

Zoals we van Elon gewend zijn is zijn definitie van bepaalde termen van iets andere schaal dan bij de doorsnee persoon. Zijn interpretatie moet namelijk groot genoeg worden om een volwaardige pick-up te vervoeren. Wie het plaatje nader bekijkt ziet zowaar een heuse Ford F-150 schitteren in de ‘laadbak’. Wow?! Dan is ‘ie dus wel degelijk enorm groot. Toch mag je er volgens Elon ook gewoon mee rijden als je niet in het bezit bent van een vrachtwagen rijbewijs, al geeft hij toe dat dit een klein beetje van de zotten is.

“You’ll actually be able to legally drive that with a driver’s license. It’s kind of wrong, but I like it.”

Hoewel we overduidelijk nog te maken hebben met een schets, zou het voor Tesla absoluut geen slechte zet zijn om de pick-up industrie in te duiken. Of alle Texaanse hillbilly truckbro’s de overstap ook zullen wagen is natuurlijk nog maar de vraag, maar dat het type auto bij de gemiddelde Amerikaan goed in de smaak valt is niet te ontkennen. Aan de andere kant, hun coal-rollers kunnen ze gewoon bewaren en meebrengen waar ze ook naartoe willen. Doe je goed, Elon!