Montoya: “Kubica bij Williams zou slechte grap zijn”

De doorgaans sympathieke Colombiaan is geen fan van sprookjes.

Zo’n beetje dit hele F1 seizoen wordt er al gesproken over een eventuele terugkeer van Robert Kubica in de hoogste klasse van de autosport. Eerder waren er weliswaar ook al geruchten dat de Pool nog een comeback zou kunnen maken in de F1, maar dit jaar leek er meer achter te zitten. In het midden van het seizoen mocht Robert zelfs meedoen aan de officiële testsessie in Hongarije voor het team van Renault.

Hoge piefen bij Renault lieten er geen onduidelijkheid over bestaan: het was geen publiciteitsstunt of ‘cadeautje’ voor de man die zijn laatste F1 races voor de Fransen reed en daarvoor kampioen werd in de World Series by Renault. Het team zou Robert daadwerkelijk willen evalueren voor een eventueel racezitje. Maar, niet veel later kozen de gelen voor Carlos Sainz als opvolger van de ondermaats presterende Jolyon Palmer. Een teken aan de wand zou je zeggen…

Doch toen kwam het team van Williams om de hoek kijken. Bij de Britse renstal zijn ze wel fan van oudere ervaren rotten in een van hun auto’s en ook sponsor Martini zou blij zijn met een ‘volwassen man’ als uithangbord voor hun alcoholische versnaperingen. Dus zou het team een shoot-out willen organiseren waarin Kubica de kans krijgt zich te bewijzen tegen derde rijder Paul Di Resta. Inmiddels is bekend geworden dat Kubica ook de afsluitende test van het jaar in Abu Dhabi mag afwerken voor Williams.

Williams lijkt dus een duidelijke voorkeur te hebben om Kubica in hun team op te nemen, zo blijkt ook uit woorden van Patrick Head en Paddy Lowe. Maar er zijn ook lieden die zo hun twijfels hebben. Om een of andere reden heeft zevenvoudig GP-winnaar en voormalig Williams coureur Juan Pablo Montoya zich namelijk uitgesproken tegen een comeback van Kubica:

Honestly, it’s a joke, I’m sure Robert is no longer 100 per cent capable of pushing a Formula 1 car to the limit.

Jacques Villeneuve, de laatste man die met Williams kampioen werd, valt Montoya bij. Hij trekt zelfs in twijfel of het wel veilig is om Kubica ‘met een hand’ F1 te laten rijden. De Canadees spoort Kubica en de FIA aan nog maar eens goed na te denken over de hele kwestie.

Enfin, mocht Kubica het niet worden dan is dat goed nieuws voor Di Resta, Wehrlein en Kvyat. Maar los van de resultaten die Kubica heeft behaald in het verleden zou er nog een reden zijn voor Williams om hem in de auto te zetten, of liever gezegd, acht miljoen redenen. Dat is namelijk het bedrag dat nieuwbakken manager Nico Rosberg naar verluidt al heeft los weten te peuren bij sponsors mits Kubica een zitje krijgt bij het team uit Grove.