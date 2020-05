Wijlen CEO Sergio Marchionne krijgt dikke bonus

Een ietwat luguber bericht over voormalig FCA eindbaas Sergio Marchionne op de zondagmiddag.

Sergio Marchionne was een kleurrijk CEO zoals we die wel meer hebben en hadden in de autowereld. Je kan veel opmerken op sommige cynische producten die onder leiding van Marchionne ontstonden, zoals de nieuwe Lancia Thema die stiekem een Chrysler 300 was. Doch het is ook best aannemelijk te maken dat de Italiaanse tak van FCA helemaal verdwenen was zonder de handige deals van Sergio. De Canadees met Italiaanse roots kopte Chrysler binnen voor een appel en een ei. Nadien sleepte het concern dikke winst binnen met de RAM pickups. Was er anders ruimte geweest om het Giorgio-platform te ontwikkelen?

Marchionne en zijn Coltrui

Door autoblog werd Sergio altijd liefdevol aangeduid als ‘de coltrui’, hoewel hij meestal gewone sweaters droeg. Tradities moet je immers in ere houden. Contracten liefst ook. Dat is precies wat FCA kennelijk doet in het geval van Ome Sergio.

Dikke bonus

Uit FCA’s jaarrapport over 2019 blijkt namelijk dat de erfgenamen van Leclercs grootste fan aandelen ter waarde van 21,6 miljoen Euro (23,5 miljoen Dollar) hebben ontvangen. De compensatie is een bonus voor het halen van ‘beter dan verwachte resultaten’ in de periode 2014-2018. Het is tevens meer geld dan elke andere CEO in de de autowereld over vorig jaar ontvangen heeft. Op de tweede plaats staat Marry Barra, die voor haar diensten bij GM 21,6 miljoen Dollar ontving. FCA’s huidig CEO Michael Manley ontving een schamele 14,45 miljoen Dollar.

Compromisloos

Het is weer een mooi inkijkje in de wondere wereld van de megabonussen. Helaas kan de proponent van Ferrari hybrides zelf niet meer genieten van de weelde. Twee jaar geleden overleed de eindbaas op 66-jarige leeftijd. Achteraf bleek dat de beste man al een tijdje ziek was, maar toch door wilde werken. Het nageslacht zal wellicht wat gemengde gevoelens hebben bij deze compromisloze instelling.