Volkswagen Golf 8 GTI – rijtest en video

Je kunt er vergif op in nemen: als er een nieuwe Golf komt, dan komt er ook een GTI. Tijd om de meest recente, de Golf 8 GTI, op de pijnbank te leggen voor een rijtest.

Het begon ooit met een wild idee voor een Sport Golf. Een iets dikkere Golf met een 100 pk sterke 1.6 met carburateurs overtuigde de leiding van Volkswagen dat er wellicht markt voor was. Maar dan wel met het destijds nog erg nieuwe brandstofinjectie en onder de naam Golf GTI (spots van de Golf GTI). Volgens de planning moesten minimaal 5000 stuks worden geproduceerd om de ontwikkelingskosten terug te verdienen. Het werden er 461.690…

Het succes van de Golf GTI gedurende al die jaren verklaren door de drie R’s: redelijk betaalbaar, redelijk snel en redelijk praktisch. En leuk om te rijden natuurlijk. We kunnen nog best een boom opzetten over Golf 3 en 4 GTI die niet in de boeken in gaan als de allerbeste generaties, maar de overige generaties Golf GTI waren simpelweg goed.

Meest digitale Golf ooit

Schermen, connectiviteit, alle rijhulp ondersteuning: de Golf 8 in het algemeen is lekker bij de tijd getrokken. Voor meer details erover verwijzen we je graag naar de rijtest van de Volkswagen Golf 8, waarin het allemaal wordt uitgewerkt. Dan concentreren we ons hier op de zaken die een GTI een GTI maakt.

Centraal staat de nieuwe Vehicle Dynamics Manager, die alle systemen aanstuurt zoals de optionele adaptieve dempers DCC, het differentieel en de aandrijflijn aanstuurt. Bij een snelle bocht naar links zal de VDM de schokdemper rechtsvoor harder zetten en de rem linksachter lichtjes aandrukken, zodat de Golf 8 GTI makkelijker de bocht indraait.

EA888 evo 4 2.0 TSI met 245 pk

Van 1.600 tot en met 4.300 toeren per minuut levert de 2.0 met directe injectie het maximale koppel van 370 Nm. Laat vooral de cijfers 1.600 toeren en 370 Nm eens op je inwerken en mijmer mee over vroeger. Je weet wel, toen diesels zo ontzettend veel koppel leverden onderin. De Golf GTD doet het namelijk nauwelijks beter met 400 Nm vanaf een iets hoger toerental. De moderne turbo-benzine motoren zijn wonderbaarlijke staaltjes techniek.

Het maximale vermogen is 245 pk, evenveel als de Golf7 GTI Performance. Met een betere stroomlijn (Cw waarde van 0,275 in plaats van 0,3 voor het basismodel) haalt de Golf 8 GTI daarmee een begrensde topsnelheid van 250 km/u.

Tijdens de rijtest konden we alleen een VW Golf 8 GTI met DSG bak rijden, maar er komt ook een handbak met zes versnellingen. De DSG bak heeft één verzetje meer en heeft uiteraard ook launch control. Interessant genoeg liet die de eerste meters vooral de koppeling slippen, daarna mocht het rubber van de banden de strijd echt aan met het wegdek. Snel is het wel: in 6,3 seconde staat 100 op de klok. En we nemen aan dat Volkswagen ook na heeft gedacht dat de bak en koppeling(en) dit ook wel aan kunnen.

De aandrijflijn is erg alert: bij terugschakelen bouwt de 2.0 TSI al druk op, terwijl de DSG bak met dubbele koppeling naadloos een lager verzet inlegt. Het voelt echt ongelofelijk efficiënt en effectief aan, waarbij je (ook door de goede wegligging) wel de behoefte begint te voelen aan meer pk’s.

Rijeigenschappen Golf 8 GTI

Door diverse aanpassingen aan de achteras is die nu quasi-meesturend, waarbij Volkswagen claimt dat de achteras op hoge snelheid andere dingen doet dan op lage snelheid. Als het tempo minder hoog ligt, dan sturen achterwielen idealiter tegen: dat zorgt voor meer wendbaarheid. Zodra de snelheid hoger wordt, heb je dat liever niet, dan is er meer behoefte aan stabiliteit. Dan moeten de achterwielen dus meesturen. Volgens VW doen de achterwielen van de Golf 8 GTI exact dat, zonder dat er een actief systeem voor gebruikt hoeft te worden. Hoe het werkt: geen idee, maar de Golf 8 GTI stuurt echter verdomd goed.

Deel van de pret komt door het mechanisch sperdifferentieel wat nu standaard is. Net als bij de Golf 7 GTI Performance is het een platensper, maar dan wel een exemplaar wat volledig elektronisch kan worden aangestuurd. Afhankelijk van de situatie blokkeert de sper gedeeltelijk of juist 100%. De Vehicle Dynamics Manager kan met behulp van het sper (en de remmen) daarmee ook torque vectoring doen: het buitenste voorwiel krijgt daarbij meer kracht toebedeeld dan het binnenste wiel en dat reduceert onderstuur.

Ten opzichte van de vorige GTI doet de Golf 8 GTI het nog weer beter: het sperren gaat zo snel dat er amper meer wielspin is. Je wordt de bocht uit gekatapulteerd wordt met volledige tractie op beide voorwielen. Natuurlijk is de GTI ook in onderstuur te drukken, maar de grote schuivers op de vooras maakte de VW Golf 8 GTI tijdens rijtest niet meer. Wellicht komt het wel tijdens een forse regen-, hagel- of sneeuwbui, maar niet op droog. Het enige punt van kritiek zou hier kunnen zijn, dat het met 50 tot 100 pk extra spannender zou worden.

Bijna traploos instelbare dempers DCC

Bij veel adaptieve dempers is er de keuze tussen sport en normaal. Of zoals ze het bij Ferrari lekker eigenwijs doen: normaal en een stand voor slecht wegdek. De grap is natuurlijk dat je met de elektronische aansturing van dempers juist zo’n beetje onbeperkte mogelijkheden hebt. Volkswagen heeft dat begrepen en dus heeft het instelbare onderstel DCC (Dynamic Chassis Control niet alleen de standen Comfort, Normal en Sport. Ook alle standen er tussenin zijn te kiezen én je kunt opteren voor nog meer comfort of juist een zo hard mogelijk onderstel. Sterker nog: de stappen vanaf de normale Comfort en Sport stand naar de uitersten zijn nog groter.

Concurrentie en conclusie

Feitelijk bewijzen de verkoopcijfers al jaren dat Volkswagen het goed doet. Toch is het interessant om te zien dat ook al jaren lang de Golf GTI altijd ietsje achter loopt bij het vermogen van de concurrentie. De 308 GTI, Megane RS en Focus ST hebben allemaal zo’n 280 pk (of meer). VW heeft daarvoor straks weer de Golf R hoewel die met meer dan 300 pk en vierwielaandrijving eigenlijk ook weer een trapje hoger zit.

Toch slaat de VW Golf 8 GTI tijdens rijtest geen modderfiguur: het onderstel is mooi, de praktische bruikbaarheid hoog, de prestaties zijn prima en wellicht het belangrijkst: ook de Golf 8 GTI weet weer een glimlach op je gezicht te zetten.