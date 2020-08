Nederlandse elektrische camper is nu een dingetje

De elektrische camper is ideaal voor de, eh, ja? Voor wie eigenlijk?

Elektrisch rijden is hot. Niemand heeft er geen mening over. Men is enorm voor of juist enorm tegen. In veel gevallen is het voordeel van elektrisch rijden afhankelijk van de toepassing. Vooralsnog, want de techniek ontwikkelt zich snel.

Globetrotter

Kijk, als je aangewezen bent op elektrische occasions: succes. Je zult een ‘ander leven’ moeten gaan leiden. Maar als je aan de range van de moderne elektrische auto’s niet voldoende hebt, dan ben je een ware globetrotter.

Elektrische camper?

Dan bedoelen we in dit geval niet de zakenman die drie per week naar Genève knalt. Op hoge snelheid zijn elektrische auto’s nu eenmaal relatief inefficiënt én raakt de accu erg snel leeg. Maar als je wat rustiger aan doet tijdens het globetrotten. Is het dan mogelijk? Zoals bijvoorbeeld met een elektrische camper?

Camperfixx e-Fixxter

Deze vraag had niet relevanter kunnen zijn, want vandaag is ‘ie er dan: een elektrische camper! Het product heet de ‘e-Fixxter’ en het is een product van Camperfixx. Daar mogen we trots op zijn, want het is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in camperombouw.

Toyota Proace

In dit geval was de basis van de e-Fixxter een bedrijfswagen, de Toyota Proace. Deze is leverbaar met verbrandingsmotoren, maar er is ook een elektrische variant. de elektrische camper heeft een accupakket van 75 KW en een bereik van 330 km. De e-Fixxter volladden is in 30 minuten gedaan als je een snellader hebt.

Laden

Ga je de elektrische camper laden via een wallbox, dan duurt het 7,5 uur. Je kan ‘m ook gewoon via het stopcontact laden. Dat duurt dan wel iets langer: 41 uur. Camperfixx geeft al aan dat je niet in één ruk naar Zuid-Frankrijk kunt rijden. Wel in twee dagen met wat korte stops. Qua opbouw en indeling kun je de e-Fixxter samenstellen zoals je wenst. Het idee Camperfixx e-Fixxter is niet nieuw, zoals @stekkerkoning laat zien gingen deze drie elektrische campers ‘m voor.