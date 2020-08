Gaat de volgende Mustang rijden als een blubberdikke SUV?

Nou staan Amerikaanse wagens niet per se bekend om hun geweldige handling, maar de volgende Mustang zou zomaar eens kunnen aanvoelen als een SUV.

Zoals we allemaal weten, is het ontwikkelen en produceren van een auto ontzettend duur. Daarom dat je als autofabrikant probeert om je verschillende auto’s veel onderdelen te laten delen. Neem Volkswagen, bijvoorbeeld, en het MQB-platform. Hiermee kan VAG een Volkswagen Polo, een Audi TT en een Škoda Kodiaq in elkaar schroeven.

Het is al een kleine stretch voor VAG om een sportwagen als de TT een platform te laten delen met een mid-size crossover SUV als de Kodiaq. Dit zijn immers twee totaal andere autotypes met allebei andere behoeftes. In de TT wil je een lager zwaartepunt en is veel interieurruimte van minder belang, bij de Kodiaq is het weer precies andersom.

Maar VAG ziet ook dat dit platformgebruik grenzen heeft, voor grotere SUV’s gebruiken de Duitsers daarom een ander platform. Ford doet iets soortgelijks, met het CD6-platform. Hier rijden mastodonten als de Ford Explorer en de Lincoln Aviator op. En ook, zo verwacht Automotive News, binnenkort de nieuwe Ford Mustang.



Links de Lincoln Navigator, rechts de Ford Explorer

En dat klinkt een beetje vreemd. De Lincoln en de Ford zijn aardig grote jongens, die allebei maximaal leverbaar zijn met een 3,0 liter EcoBoost-V6. Niet een atmosferische V8 zoals je in een Mustang verwacht. Zoals eigenlijk hoort. Die V6 is wel leverbaar met elektromotor, waardoor je 457 pk en 825 Nm koppel tot je beschikking krijgt. Leuke specs, zeker het koppel, maar die iconische soundtrack mis je dan wel.

Een ander probleem is de grootte; waarschijnlijk zal de nieuwe Mustang ‘ietsjes groter’ worden dan wat er nu besteld kan worden. We hopen maar dat ze hier niet mee bedoelen dat de next-gen Mustang hoger zal zijn, want dat zou funest kunnen zijn voor zowel de looks als het rijgedrag.

Tegelijkertijd heeft Ford wél hoge verwachtingen van de nieuwe Mustang. Want waar de zevende generatie van de pony car aanvankelijk zes jaar mee zou gaan, hebben ze dit recentelijk aangepast naar acht jaar, zo zegt een anonieme bron tegen het medium. Daarmee zou pas rond 2030 een achtste generatie Mustang op de markt verschijnen.

Eind 2022 gaat de zevende Mustang naar verwachting in productie, dus ergens in de komende paar jaren gaan we de nieuwe musclecar zien. Kunnen we meteen zien of de volgende Mustang stiekem een SUV is, of slechts er onderhuids heel erg op lijkt.