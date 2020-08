Volkswagen Golf R Variant laat zich zien [video]

Bewegende beelden van de Volkswagen Golf R Variant na de clique!

De Volkswagen Golf 8 GTI is inmiddels onder ons. Het is nu wachten op de hetere saus in vorm van de Golf R. Van de nieuwste generatie Golf komt ook weer een Variant. Net als de R, moet deze versie nog officieel gepresenteerd worden. Dat deze auto’s komen is geen geheim. De Duitse autofabrikant is druk met het testen van prototypes op de openbare weg.

Zo verschenen er twee primeurs in één auto voor de videocamera van het YouTube-kanaal CarSpyMedia. Op de beelden is namelijk de Volkswagen Golf R Variant te zien. Als we de geruchten mogen geloven gaat het model 333 pk leveren. Uiteraard gekoppeld aan een DSG en vierwielaandrijving.

De uitgaande Golf R (7.5) Variant deed het sprintje naar de honderd in 4,8 seconden met 310 pk. Met meer dan 20 pk erbij moet je niet gek opkijken als het nieuwe model dit klusje klaart in om en nabij de 4,5 seconden. Daar kunnen we heel kort over zijn: dat is gewoon bijzonder rap voor een compacte gezinsauto.

Nederland is BPM-land en dat betekent dat het nog afwachten wordt welke prijs de nieuwe Volkswagen Golf R Variant gaat krijgen. Dit gaat ongetwijfeld weer vies tegenvallen. We zijn de Volkswagen Golf R Akrapovič rijtest en video met een hatchback á 77.202 euro immers nog niet vergeten..