Deze Britse Ferrari is gloednieuw (en bloedmooi) - Autoblog.nl

Ook in gemoderniseerde vorm is de Ferrari 250 GT SWB een lust voor het oog.

Ferrari is voor iedere autoliefhebber een magische naam. Toch kunnen de voorkeuren behoorlijk uiteen lopen. De een zweert bij de klassieke Ferrari’s uit de jaren ’60, terwijl de ander vooral enthousiast wordt van een moderne Ferrari. Voor beide is wat te zeggen. De klassieke Ferrari’s hebben een enorme dosis stijl en charme, terwijl de moderne Ferrari’s technisch veel verfijnder zijn. Maar misschien hoef je wel helemaal niet te kiezen…

Het Britse RML combineert namelijk het beste van twee werelden. Zij komen met een gloednieuwe auto, die echter de looks heeft van een Ferrari 250 GT SWB. Waarom zou je ook zelf met een potlood aan de slag gaan? Een beter ontwerp dan een 250 SWB gaan we toch niet neerzetten, moeten ze gedacht hebben bij RML.

Een exacte replica is het ook weer niet geworden, de Britten hebben de vrijheid genomen om het ontwerp toch iets te moderniseren. Er zijn bijvoorbeeld geen chromen bumpers aanwezig, de uitlaten steken niet zo ver uit en de velgen zijn een maatje of twee groter. Alle elementen die een 250 SWB zo fraai maken zijn echter aanwezig, dus het design is dik in orde.

Hoe zit het met de rest? Ook dat lijkt RML goed voor elkaar te hebben. De 250 SWB heeft namelijk een 5,5 liter Ferrari-V12 onder de kap, die 485 pk en 568 Nm produceert. Dat is voor hedendaagse Ferrari-begrippen misschien niet veel, maar flink meer dan de 250 SWB destijds leverde. Die kwam namelijk niet verder dan 280 pk.

Een vermogen van 485 pk moet dus ruim voldoende zijn. Niet onbelangrijk daarbij: met 1.470 kg weegt de 250 SWB van RML ook beduidend minder dan een moderne V12 Ferrari. 0-60 mph (oftewel 0-97 km/u) zou deze moderne 250 SWB zodoende in 4,1 seconden moeten doen, terwijl de topsnelheid richting de 300 km/u gaat. De V12 is gekoppeld aan een handbak, mét open schakelpatroon uiteraard.

De 250 SWB van RML is niet alleen aanzienlijk sneller dan het origineel, de auto is ook voorzien van moderne luxe. Naar airco, elektrische verstelbare stoelen, elektrische ramen en bekerhouders hoef je in deze auto niet tevergeefs te zoeken. Een ritje in deze quasi-klassieker is dus geen afzien.

Een andere belangrijke reden om deze moderne 250 SWB te kopen in plaats van een originele: deze is goedkoper. Denken we. Niet dat RML al prijzen bekend heeft gemaakt, maar gezien de waarde van een originele 250 SWB is dat een veilige aanname.

Het kan trouwens zijn dat je een déjà vu hebt gekregen bij het lezen van dit artikel. Een andere Britse toko – GTO Engineering – heeft namelijk óók een moderne versie van de 250 SWB in de maak. Klanten kunnen straks dus gewoon kiezen welke Britse remake van de 250 SWB ze willen.