De hypercar van Peugeot en Rebellion laat zijn tanden zien

Peugeot en Rebellion gaan gezamenlijk de strijd aan met de concurrentie in de hypercar-klasse.

Vorige maand konden we het heuglijke nieuws mededelen dat Peugeot in 2022 weer in actie zal komen op Le Mans. Wat we nog niet wisten: de Fransen bundelen voor deze comeback hun krachten met het Zwitserse Rebellion. Ook voor Rebellion is Le Mans geen onbekend terrein.

De Hypercar-klasse is wél nieuw voor beide partijen, aangezien deze pas recentelijk in het leven is geroepen. Volgend jaar zal er voor het eerst in de kersverse klasse geracet worden. Team Peugeot/Rebellion zal dan echter nog verstek laten gaan. Pas in 2022 zullen ze het strijdtoneel betreden. Ze zullen het dan op moeten nemen tegen Aston Martin en Toyota.

Peugeot geeft ons ook alvast een idee van hoe de hypercar eruit komt te zien. Ondanks het extreme uiterlijk zijn er nog wel elementen van de reguliere Peugeots in te herkennen, zoals de ‘hoektanden’ die kenmerkend zijn voor de nieuwe designtaal. Het was ten slotte ook het idee van deze klasse dat de auto’s DNA zouden delen met straatauto’s. Sterker nog: Peugeot is verplicht minstens twintig straatauto’s te produceren.

Het is overigens de vraag of Rebellion zonder Peugeot mee had mogen doen. De FIA heeft vandaag namelijk in een statement bekend gemaakt dat alleen gevestigde automerken zich in mogen schrijven. Wat daar wel en niet onder valt is nog niet gespecificeerd. Wel is de vraag of James Glickenhaus, die zich ook had aangemeld, nog wel mee mag doen.