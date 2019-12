Nivus wordt de volgende cross-over van Volkswagen

Je kunt immers nooit teveel cross-overs in je modellengamma hebben.

Volkswagen deelt alvast de naam – Nivus- en de eerste beelden van hun nieuwe cross-over. Het gaat om een model dat in Brazilië geproduceerd gaat worden en in eerste instantie ook voor de Zuid-Amerikaanse markt bedoeld is. Of we de auto ook in Nederland zouden krijgen was in eerste instantie nog onduidelijk, maar dat heeft Volkswagen inmiddels bevestigd aan Autoblog.

De auto zal het gat opvullen tussen de Volkswagen T-Cross en de T-Roc, voor zover daar een gat was. Mogelijk zal de auto in Europa qua typeaanduiding daar ook op aansluiten. Onder de motorkap kunnen we voor de Nivus, zoals hij in ieder geval in Zuid-Amerika gaat heten, motoren verwachten die nu in de T-Cross te vinden zijn. De auto komt op het MQB A0-platform te staan, waarop ook de Polo en T-Cross gebaseerd zijn.

Een aflopende daklijn doet vermoeden dat we met een iets meer coupé-achtige carrosserievorm te maken krijgen, die dus waarschijnlijk de ‘dynamische jonge klantengroep met een urban lifestyle’ moet gaan aanspreken. Dit zijn onze woorden, maar we kunnen er vergif op innemen dat het zoiets wordt. Het gaat nog wel even duren voordat we hem in Europa te zien krijgen, want dat zal pas in 2021 gaan gebeuren. Op Autojunk kun je de eerste bewegende teaser checken.