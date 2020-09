Opmerkelijke crossover wint de 'Huh?'-Award 2020 - Autoblog.nl

Tja, wat ze aan het roken zijn bij General Motors weten we niet, maar deze opmerkelijke crossover getuigt doet de wenkbrauwen fronsen.

Kijk, dat we overstappen naar alternatieve aandrijflijnen is inmiddels bekend. Het is een transitie die al 10 jaar aan de gang is. Tijdens deze transitie worden brandstofmotoren vaak bijgestaan door een elektromotor of op zijn minst een 48V hulpgenerator. Alles om de het verbruik te drukken.

Nogmaals: dit is niet nieuw. Dan het onderwerp voor de komende minuten: deze Cadillac XT4 die speciaal voor de Europese markt bestemd is. Nu is het altijd even afwachten wat The General nu weer in petto heeft voor ons Europeanen. In sommige gevallen betreft het een dikke limo of gave cabriolet.

Cadillac XT4 is opmerkelijke crossover

De Cadillac XT4 is geen van beide. Het merk Cadillac is nog steeds aanwezig in Europa. De activiteiten lijken op een zacht pitje te staan: er zijn 614 exemplaren verkocht in 2019 in héél Europa.

Tot nu toe heeft Cadillac 32 auto’s aan de man gebracht dit jaar. Dus wat doet General Motors om de verkopen wat op te krikken? Simpel, ze komen met deze opmerkelijke crossover. Zoals jullie kunnen zien, betreft het een Cadillac XT4. Mocht je die auto niet kennen, is dat niet vreemd. De afgelopen 16 jaar hebben de we de auto slechts één keer behandeld.

Huh?

Wat is er dan zo opmerkelijk aan? Simpel, de motor. General Motors dacht: het ging altijd fout als het aankwam op zelfontbranders. Daar gaan we nu eens verandering in aanbrengen met een Cadillac met diesel. Huh? Waarom dat dan?

De motor van deze opmerkelijke crossover is een 2.0 liter grote turbodiesel. Deze levert een bescheiden 174 pk en een behoorlijk potente 381 Nm, dat ook nog eens klaar staat bij 1.500 toeren.

Diesel. Ja, diesel. In een Cadillac

Dus anno 2020 denkt General Motors dat een opmerkelijke crossover met dieselmotor de beste optie is voor commercieel succes? Dit wil niet zeggen dat de Cadillac XT4 een verkeerde auto is. Het is een modern gelijnde SUV-achtige met voldoende ruimte voor een volgroeide Weimaraner. Dat laatste is altijd goed om te weten.

Overigens, er komt ook nog een benzinevariant aan. Deze zal ook worden aangeboden in De Oude Wereld. Het gaat om een 2.0 turbo met 230 pk en 350 Nm. In beide gevallen krijg je standaard een negentraps automaat tot je beschikking. Deze drijft de voorwielen aan, vierwielaandrijving is optioneel.

Beschikbaarheid van deze opmerkelijke crossover

De XT4 wordt vanaf 10 oktober leverbaar in Duitsland voor de prijs van 42.900 euro. Een ‘Launch Edition Sport’ gaat daar 47.100 euro kosten. Daar zou dan in Nederland nog een flinke portie BPM overheen komen, als deze oranje Amerikaanse opmerkelijke crossover met dieselmotor te bestellen is, want dat is nog niet bevestigd.