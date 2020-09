Volkswagen Golf 8 GTI prijs is hier! - Autoblog.nl

In de BNR Autoshow heeft Volkswagen vrijdag de prijs van de Golf 8 GTI uit de doeken gedaan.

Een auto die zowel praktisch is en een glimlach op je gezicht kan zetten, zonder daarbij een al te grote aanslag op je portemonnee te zijn. Daaruit hoort een goeie Volkswagen Golf GTI te bestaan. Dat de nieuwe Golf 8 GTI bij die eerste twee punten goed scoort, weten we inmiddels uit onze rijtest. Volgens @Wouter heeft de nieuwe GTI een mooi onderstel, zijn de prestaties prima, is de auto praktisch goed in te zetten én weet ie weer een glimlach op je gezicht te zetten.

Nu weten we echter eindelijk hoe het met de betaalbaarheid van de nieuwe Volkswagen Golf 8 GTI zit. Aan het einde van de BNR Nationale Autoshow wist @Wouter namelijk de prijs van de nieuwe GTI te melden: 48.335 euro.

De vraag is nu natuurlijk: is dat duur? Dat hangt er weer af waarmee je het vergelijkt. Vergelijk je het met een reguliere Golf 8? Dan ja, best wel. De instap-Golf zonder ook maar één optie te hebben aangevinkt, kost namelijk 25.120 euro. Praktisch de helft dus, van de nieuwe GTI. Maar dan heb je wel een 1,0 TSI die 90 pk en 175 Nm voorschotelt. Vrij waardeloos in vergelijking met de 245 pk en 370 Nm van de 2,0 TSI uit de GTI.

En als je de prijs van de Volkswagen Golf 8 GTI vergelijkt met die van zijn voorganger? Die kostte volgens Volkswagen 48.195 euro. Dus ja, die was iets goedkoper. Maar zo groot is de sprong nou ook weer niet. Tegelijkertijd kostte de Golf GTI (zonder Performance-pack) medio augustus 2018 nog 42.151 euro. Dus de afgelopen jaren heeft de Golf wel een sprongetje gemaakt.

De laatste stap is dan de concurrenten. In zoverre dat er nog concurrenten zijn. De Renault Mégane RS en Peugeot 308 GTi zijn beide niet meer samen te stellen, de Ford Focus ST nog wel. Deze heeft een adviesprijs van 49.330 euro, al is er op dit moment een actieprijs van 48.580 euro.

Deze auto is dus ietsjes duurder, maar is sneller naar de 100 (5,7 seconden in plaats van 6,3) en heeft een potentere motor met 280 pk en 420 Nm. Daarnaast heeft de Focus ST volgens onze rijtest een ‘fabelachtige wegligging en een heerlijk direct stuurgedrag’. Wel mist de Focus ST de focus op gizmo’s die de Golf 8 GTI wél heeft, vooral het interieur van de Golf oogt wat moderner dan die van de Focus ST. Maar of dat genoeg gaat zijn om van de Ford te kunnen winnen? Daar moeten we nog maar achter zien te komen.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: onderzoeker Eric Vousten van VMS Insight vertelt over bedrijven die van leaseauto’s af willen. En Wouter rijdt in – hoe kan het ook anders – de nieuwe Volkswagen Golf GTI.