Krijgt de Jaguar XJ220 dan tóch een opvolger? - Autoblog.nl

Er zijn mysterieuze patenttekeningen opgedoken die een nieuwe supercar van Jaguar tonen.

De laatste keer dat we een supercar zagen van Jaguar is al een eeuwigheid geleden. Om iets specifieker te zijn: 28 jaar geleden. De XJ220 werd namelijk in 1992 gepresenteerd. Ondanks het feit dat de V6 een anticlimax te noemen was, is deze auto toch uitgegroeid tot een icoon van de jaren ’90.

Dit heeft er wellicht deels mee te maken dat de Jaguar XJ220 nooit een opvolger heeft gekregen die de auto kon overschaduwen. Wel leek het er even op dat het zou gaan gebeuren toen de Britten de waanzinnig gave C-X75 presenteerden. Dat was alweer in 2010, dus de hoop dat die in productie gaat hebben we al lang opgegeven.

Nu hebben we echter weer een nieuw sprankje hoop als het gaat om een supercar van Jaguar. Wat is er namelijk aan de hand? Er zijn patentbeelden opgedoken van een nog onbekende supercar van Jaguar. De patenten verschenen op het 7th Mustang-forum. Het patent was in maart in China geregistreerd, terwijl de Europese registratie dateert van september vorig jaar.

In tegenstelling tot de C-X75, die al aardig productierijp oogde, gaat het hier duidelijk om een concept. Door de futuristische vormgeving en het ontbreken van logo’s voelt dit concept misschien niet direct aan als een Jaguar. De grille en de achterlichten verraden echter dat het hier wel degelijk om een Jaguar gaat.

Daar komt bij dat de auto duidelijk geïnspireerd is op de XJ220. Met name de achterkant en bovenkant doet denken aan de XJ220. Ook zijn er wat invloeden te zien van de C-X75. De velgen hebben we eveneens eerder gezien: die zijn rechtstreeks afkomstig van de Vision Gran Turismo.

1992: XJ220

2010: C-X75

2019: Vision Gran Turismo

De grote vraag is: wat is Jaguar van plan met dit ontwerp? Misschien blijft het bij een digitaal concept. Als we geluk hebben presenteert Jaguar ook een fysiek concept. En heel misschien is Jaguar écht van plan de XJ220 een opvolger te geven. We hopen (tegen beter weten in) op het laatste.