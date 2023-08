Nieuwe Volkswagen California natte droom voor de camperliefhebber

Volkswagen presenteert zijn toekomstvisie op de camperbus. Dit is de Volkswagen California Concept.

Het is vakantie!!! Het is augustus, het is bloedheet in Zuid-Europa en in Nederland spoelt het er uit! Tijd voor dat vakantiegevoel van achter het raam waar de regenstralen weer eens langs druipen.

Eind deze maand (aan het einde van de vakantieperiode) is er net over de grens, in Düsseldorf een heuse vakbeurs, de Caravan Salon 2023. Volkswagen kan daar als busjes en camper icoon natuurlijk niet ontbreken en presenteert zijn toekomstvisie op de camperbus; de Volkswagen California Concept.

Historie

Zoals dat gaat met een teaser eerst een stukje historie in het ronkende persbericht van Das Auto. In 1988 maakte namelijk de allereerste California op basis van de Volkswagen Transport T3 zijn werelddebuut op dezelfde Caravan Salon!

Nu is het 35 jaar en 260.000 exemplaren later en mag de California Concept zijn wereldpremière beleven op precies dezelfde beurs. Het is een glimp van de toekomst van de nieuwe generatie van de California die vanaf 2024 gebouwd moet gaan worden in Hannover.

Vrijheid op wielen

Iedereen droomde er vroeger natuurlijk al van. Een VW camperbus, surfplank op het dak, bloemen op de zijkant en lekker de wereld in trekken en overal lekker kamperen. Alles zelf bij je, niemand maakt je wat. Dat gevoel moet ook in de toekomstige generatie zitten.

De Volkswagen California Concept is gebaseerd op de lange Volkswagen Multivan. Het is een Plug-in Hybride wat er voor moet zorgen dat je nog onafhankelijker en vrijer bent. Een volledig elektrische actieradius geeft Volkswagen nog niet vrij, maar het wordt “krachtig en zuinig”… Staat genoteerd.

Klapdak

Net als alle 260 duizend eerder geproduceerde versies heeft ook deze Volkswagen California Concept een pop-up dak gekregen. De tent klapt omhoog tot zo’n twee meter hoogte, dus ook een lange Hollandse slungel heeft ruimte genoeg.

Display van tabletformaat

Studies van het interieur zijn nog niet vrijgegeven door Volkswagen. Het merk wil wel verklappen dat het touchscreen in de dakconsole voor alle belangrijke instelling van de camper, dat nieuw was in de California 6.1, wordt omgevormd naar een display van tabletformaat.

Op dat scherm aan boord van de Volkswagen California Concept wordt een nieuwe slimme kant van de camper getoond. We gaan zien wat dat precies in gaat houden. Als uitsmijter staat in het persbericht nog te lezen dat niemand ooit heeft beweerd dat een California maar één schuifdeur zou moeten hebben. Wij gokken er dus op dat we op de Concept niet één maar twee schuifdeuren aan zullen treffen.

Voor wie dus nog een uitje zoekt (binnen) en meteen goedkoop wil tanken in Duitsland: de Caravan Salon 2023 in Düsseldorf is te bezoeken van 26 augustus tot 3 september. Dan volgen ook echte foto’s en meer specs.