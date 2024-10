Echt waar: de CEO van Ford rijdt als daily een Chinese EV

Jazeker, de grote baas van Ford rijdt gewoon in een Chinese auto.

Mocht je de CEO van Ford niet kennen, dat is Jim Farley. Even om een idee te schetsen: Farley is een rasechte Amerikaan, wiens grootvader nog in een fabriek van Henry Ford heeft gewerkt. Geïnspireerd op zijn opa is Jim Farley ook in de auto-industrie gaan werken en nu is hij dus de CEO van Ford. Tevens is hij fervent hobbycoureur.

Wat voor auto zou zo iemand nu zelf dagelijks rijden? Een Ford Mustang? Een Ford F-150 misschien? Of toch een Ford Mustang Mach-E voor een groen imago? Nee, niks van dat alles. De CEO van Ford rijdt überhaupt niet in een Ford, maar in een Chinese sedan. Een Xiaomi SU7 om precies te zijn.

Zo’n Xiaomi wordt helemaal niet geleverd in de VS, dus hoe komt hij daar überhaupt aan? Nou, Ford was wel heel benieuwd naar deze auto en daarom hebben er eentje naar de VS gehaald. En nu rijdt de CEO al 6 maanden in een Xiaomi SU7.

Dat de CEO van Ford stiekem een auto van een ander merk uitprobeert is één ding, maar in een podcast komt hij er nu openlijk voor uit dat hij al maanden in een Xiaomi rijdt. En dat ‘ie de auto eigenlijk niet wil inleveren. Jim Farley noemt de auto zelfs “fantastisch”.

Bij Xiaomi zullen ze ongetwijfeld heel blij zijn met de reclame. Het is toch een beetje alsof de CEO van Cola verkondigt hoe lekker River Cola wel niet is. Op de PR-afdeling van zijn eigen bedrijf zullen ze misschien wat minder blij zijn met de openhartigheid van Farley.