Volkswagen ID6 officieel: dit zijn ze alletwee! - Autoblog.nl

De Volkswagen ID6 rondt het gamma naar boven af.

Waar een beetje dieselschandaal wel niet goed voor kan zijn. Jarenlang zag VW niet zoveel in hybrides en alternatieve aandrijflijnen. Logisch als je kijkt naar de extreem lage uitstootwaarden (op papier) van hun auto’s. Het heeft hen uiteindelijk ontiegelijk veel geld gekost, maar het heeft ze ook wat opgeleverd.

Volkswagen is een van weinige merken die zulke sprongen maakt qua elektrische auto’s. Niet een verplichte elektrische Up of Golf, maar een complete modellijn met moderne elektrowaggies die de consument ook wil kopen (of leasen).

Stappen

Maar het is niet alleen in Europa en de VS waar Volkswagen grote elektrische stappen maakt. Want ook in China timmeren de Duitsers lekker aan de weg.

Twee versies

Dit is namelijk de Volkswagen ID6. Collega @machielvdd verklapte er al over toen de ID6 gelekt was op het internet. Nu is de auto officieel. Nou ja, auto: auto’s. Er zijn er namelijk twee: een ID6 X en een ID6 Crozz. De Volkswagen ID6 X wordt in samenwerking gebouwd met FAW, de ID6 Crozz in samenwerking met SAIC. In China kunnen westerse fabrikanten alleen producten bouwen middels joint-ventures. De verschillen tussen de auto’s zijn niet groot. De ID6 X is wat luxer en chiquer, de ID6 Crozz is juist iets stoerder en ruiger. Relatief gezien, althans.

Afmetingen Volkswagen ID6

Beide versies van Volkswagen ID6 staan op het MEB-platform. Speciaal voor de ID6 is het platform verlengd. Want de wielbasis is 2,965 meter. De lengte is 4,876 meter, de breedte 1,848 meter en de hoogte 1,68 meter.

Motoren

Dan de motoren. Het begint met een versie met één motor die 180 pk levert. Deze sprint in 9,3 tellen naar de 100 km/u. Als dat nét te weinig is, kun je ook een ID6 met 204 pk bestellen. Die gaat namelijk in 9,1 seconden naar de 100 km/u. De volgende stap is een flinke: 306 pk. Je krijgt dan ook meteen twee motoren en heeft vierwielaandrijving.

Deze knalt in 6,6 seconden naar de 100 km/u. Dat is niet verkeerd voor een 2.280 kg zware auto. De instapper heeft een 58 kWh-accu, maar een 77 kWh-batterij is ook mogleijk Qua range is het allemaal Chinese NEDC-hosanna: 436 tot 588 klinkt geweldig, maar die ga je nooit halen. Importplannen zijn er nog niet.