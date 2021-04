Toyota Avensis V6 Biturbo: mini special - Autoblog.nl

De Toyota Avensis V6 Biturbo zou de ideale occasion zijn voor velen.

De afgelopen weken zijn we de Toyota GR Yaris de hemel in aan het prijzen. Het is overigens niet alleen of zozeer de Yaris an sich. Het is ook het type auto: eentje die puur en alleen is gebouwd voor de liefhebber. Auto’s die de ‘patsers’ en ‘poseurs’ niet begrijpen, maar de mensen die benzine door en aderen hebben stromen wél. Toyota heeft de tegenwoordig enkele sportieve modellen, maar daarvoor is het angstvallig stil geweest op een Celica en MR2, na. De T-Sport modellen van weleer waren redelijk halfbakken pogingen om iets leuks te maken.

Toyota Motorsport GmbH

Dat wil niet zeggen dat Toyota niet af en toe gepolst heeft om een dikke auto te maken. En nee, dan bedoelen we niet alleen voor de thuismarkt waar de Japanse merken traditioneel leukere auto’s in de aanbieding hebben. Op de Essen motor Show in 2004 stond namelijk deze Toyota Avensis V6 Biturbo van Toyota Motorsport GmbH, voorheen bekend als Toyota Team Europe. Dat heet tegenwoordig Toyota Motorsport GmbH, als onderdeel van Toyota Gazoo Racing Europe. Dan is zo’n simpele ‘M’ van BMW best duidelijk.

Dealer

Toyota Motorsport Group werd gerund door oud-rallycoureur Ove Andersson. De Zweed kreeg een enorm budget om van Toyota een succesvol Formule-team te maken. Dat lukte bij lange na niet, helaas. Ook mocht deze in Keulen gevestigde onderneming zich richten op andere autosport-activiteiten alsmede getunede Toyota’s. De Lexus IS200 Compressor en Corolla T Sport Compressor waren TTE-producten, bijvoorbeeld. Deze kon je bij de dealer bestellen.

Toyota Avensis V6 Biturbo

Maar die auto’s hadden een ‘zweem van tuning’ over zich, simpelweg omdat het (hele goede) getunede auto’s waren. De Toyota Avensis V6 Biturbo was anders. De basis-Avensis kwam in 2003 op de markt. Het was destijds een steengoede auto, misschien wel de beste in zijn klasse. Het was alleen niet zo’n heel spannende auto. Deze versie moest de Avensis-range voorzien van het o zo belangrijke sex-appeal.

De motor was een 3.0 V6 die overdwars was geplaatst. Dat was al bijzonder, want de T250-generatie (waartoe deze generatie behoort) is enkel geleverd met viercilinder-motoren. Vervolgens werd die V6 voorzien van niet één, maar twee turbo’s. Dankzij blazende pret-instrumenten steeg het vermogen van zo’n 190 pk naar 304 pk. Het koppel bedroeg 510 Nm. De Toyota Avensis V6 Biturbo moest een allrounder zijn, geen circuit-monster.

Topsnelheid Toyota Avensis V6 Biturbo

Daarom was de auto voorzien van een automatische transmissie met vijf voorwaartse verzetten. Uiteraard is 510 Nm te veel voor twee arme voorbanden, dus werden de krachten verdeeld middels een vierwielaandrijvingsysteem. In Nederland was de Avensis alleen met voorwielaandrijving te krijgen, maar in Japan was er ook een AWD-versie. Die kon men dus overzetten. Qua prestaties was TMG vrij bescheiden met de Toyota Avensis V6 Biturbo, de topsnelheid was begrensd op 250 km/u (terwijl de meter 300 km/u aangaf).

Bodykit

Om het af te maken, kreeg de Toyota Avensis V6 Biturbo een dikke bodykit, 19-inch lichtmetalen velgen, een sportieve grille en dubbele uitlaat. In het interieur werden er sportstoelen gemonteerd en gekozen voor een bijzondere kleurstelling.

De Avensis Biturbo kwam helaas niet op de markt. Destijds werd gezegd dat men de reacties van pers en publiek wilden peilen. Waarschijnlijk waren die niet positief genoeg, want de auto zou nooit het productiestadium halen. Wel kwam er een spoilerpakket beschikbaar voor de Avensis.

Het probleem van dit soort uitvoeringen, is dat de verkoopaantallen laag zijn en de ontwikkelingskosten hoog. Aan de andere kant, vergeet niet dat BMW dankzij de M3 enorm veel M Sportpakketjes verkoopt á 4.900 euro per stuk. Dus wellicht moeten er meer GR Toyota’s koemen van reguliere modellen met een GR Light-pakketje voor de consument. Het zijn gewoon rijdende reclamezuilen. Dit had er eentje kunnen zijn.