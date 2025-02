Volkswagen is niet blij met dit schattige busje

De kans is vrij groot dat je hier een koddig roze busje geïnspireerd op een Volkswagen Samba ziet. Het Duitse merk zag dat helaas anders.

Precies een week geleden meldden we dat je nu een Japanse Toyota-bus kan ombouwen naar een Volkswagen T3. Tenminste, iets dat zo erg lijkt op een Volkswagen T3 dat je zelf de lege plekken kan invullen. Officieel heet het geen Volkswagen en zit er bijvoorbeeld ook geen VW-logo op. De reden is vrij simpel: da’s inbreuk op de copyright en/of trademarks van Volkswagen. Daar moet je altijd mee uitkijken.

Cease and Desist

Bewijs daarvan vinden we in de VS. Iemand uploadde een Daihatsu Atrai (een Japans busje van Daihatsu die onder de Kei-regels valt) op Cars & Bids met een two-tone kleurstelling in wit en roze. Met een op maat gemaakte voorkant, waar de iconische ‘split’-kleurstelling van een T1, rondje lampjes met hoger geplaatste knipperlichten en een VW-logo zijn geplaatst. Schattig, zo’n hommage. Volkswagen ziet dat anders.

Cars & Bids heeft namelijk de veiling moeten stopzetten omdat ze een brief kregen van Volkswagen. De Amerikaanse tak van het automerk legde uit dat het busje inbreuk maakte op meerdere trademarks. Ook al is de veilingsite het daar niet helemaal mee eens, ze hebben toch de veiling stopgezet om gedoe voor de verkoper of potentiële koper tegen te gaan. En dat allemaal vanwege een koddig Japans busje waarvan elke persoon met minstens één oog ziet dat het geen echte T1 is. Kom op Volkswagen, waar is jullie gevoel voor humor gebleven?

‘Moeten’

Het is eigenlijk heel simpel. Die trademarks van Volkswagen zijn nu belangrijker dan ooit nu er een nieuwe versie is van de T1. De ID. Buzz moet die rol vervullen. Het gaat dan ook niet perse om dit busje in het specifiek, maar om de precedent die het schept als je het door de vingers ziet. Als Volkswagen niet hele specifieke dingen vastlegt, zoals dat iconische split-ontwerp en laten we wel wezen, hun logo, dan zeg je eigenlijk dat elke replica-bouwer zonder enig linkje naar Volkswagen inbreuk kan maken op hun eigendommen. Er zit zelfs de dreiging van ‘concurrentie’ achter, als in, dat dit soort goedkope kleine VW-busjes ervoor zorgen dat de echte ID. Buzz minder aantrekkelijk wordt. Dat lijkt een beetje vergezocht.

Maar goed, het betekent dus dat er een nieuwe oplossing moet komen als de verkoper van de Volkshatsu af wil. Wat die oplossing wordt, daar doet Cars & Bids geen uitspraken over.