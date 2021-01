Volkswagen is Tesla volgend jaar al voorbij - Autoblog.nl

Volkswagen is Tesla binnenkort al voorbij. Tenzij je aan het beleggen bent natuurlijk.

David versus Goliath-verhalen zijn altijd interessant. De underdog die de gevestigde orde even aanpakt. In gevallen gaat dat dan om Tesla. Het begon ooit met een omgekatte Lotus Elise en wat leuke tweets van Ome Elon.

Aantallen

Maar het merk heeft zeker sinds de Model 3 zulke enorme stappen gemaakt, dat je niet meer kunt spreken van een kleine speler in de markt. Niet alleen door wat het merk op de beurs doet, maar vooral als je kijkt naar de aantallen. In het segment waar Tesla wil opereren (hogere luxesegment), zijn dat zeer solide cijfers. Alfa Romeo en Jaguar zouden willen dat ze de aantallen van Tesla konden evenaren.

Dat ook Volkswagen een groter merk is dan Tesla, is evident. Maar volgens de Detroit News gaat het volgend jaar echt gebeuren. Dan moet Volkswagen voorbijgaan aan Tesla als het gaat om EV-verkopen. Dat kan nog weleens een heel erg spannende race worden. Voor 2021 is het de bedoeling dat 6-8 procent van alle Volkswagens een EV is. Afgaand op de verkoopcijfers van dit jaar, zou dat betekenen dat Volkswagen volgend jaar zo’n 745.000 EV’s moet gaan verkopen.

Volkswagen Tesla voorbij

Dan kijken we naar Tesla. Daar verwachten ze ook enorme groei. In dit geval zo’n 50 procent. Ze hebben afgelopen jaar net geen half miljoen auto’s verkocht. Met de beoogde groei kom je uit op, jawel, 750.000 exemplaren. Dat zit dus erg dicht bij elkaar.

Als Tesla een kleine vertraging oploopt ergens (niet ondenkbaar) en Volkswagen iets meer succes heeft dan dat ze zelf voorzichtig inschatten, dan is Volkswagen Tesla voorbij. Althans, als het gaat om de titel grootste EV-bouwer.

Volkswagen heeft met de ID.3 en ID.4 twee modellen in een klasse waar aantallen gemaakt kunnen worden. Tesla heeft ook nog een troef achter de hand met de Cybertruck. Die staat gepland voor het einde van dit jaar, alhoewel Elon Musk al aangaf dat de productie pas in 2022 echt van de grond zal komen. In de VS zijn grote pick-ups enorm populair én er zijn enorm veel aanbetalingen gedaan op de elektrische pick-up. Het gaat in elk geval een spannende race worden in 2021.