Volkswagen laat laadpaalrobot zien die auto's kan opladen - Autoblog.nl

Nadat het een jaar geleden de eerste tekeningen liet zien, laat Volkswagen nu een prototype zien van de laadpaalrobot.

Een van de voordelen van een elektrische auto is dat je deze op bestemming kan opladen. Stel dat je in een appartementencomplex woont met een ondergrondse parkeergarage, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je daar meerdere parkeerplekken hebt waar een elektrische auto kan worden opgeladen. Het probleem van dit systeem is alleen dat het niet heel erg flexibel is. Je kan niet zomaar extra laadpunten neerzetten en meestal mogen niet-elektrische auto’s daar niet parkeren. Aan de ene kant offer je dus parkeerplaatsen op voor auto’s met verbrandingsmotoren, terwijl je niet weet of het aantal laadpalen toereikend gaat zijn.

Volkswagen maakte een jaar geleden bekend aan een oplossing hiervoor te werken. Het gaat om autonome elektrische robots die een mobiele laadpaal naar een EV kunnen brengen. De laadpaalrobot van Volkswagen kan de mobiele laadpaal aan de EV koppelen, waarna de elektrische auto begint met opladen. Zodra de accu van de auto vol is, of de laadpaal leeg is, haalt de laadpaalrobot de laadpaal weer op. Op die manier hoef je als parkeergaragebeheerder geen speciale EV-parkeerplekken in het leven te roepen en heb je als EV-rijder geen probleem als alle laadpalen bezet zijn. Die laadpaalrobot zorgt er immers wel voor dat je auto wordt opgeladen.

Sinds die aankondiging hoorden we van Volkswagen niks over de laadpaalrobots, tot nu. De Duitsers maken bekend nog steeds aan het plan te werken en inmiddels een prototype te hebben gemaakt. Helemaal klaar zijn ze dus nog niet; vooral de ‘Car to X-communicatie’ heeft nog veel werk nodig. Het gaat hierbij om de software die nodig is om de auto te laten communiceren met de laadpaalrobot. De robot werkt ook met een app, maar Volkswagen heeft liever dat je helemaal niks hoeft te doen voor het opladen. Je parkeert je auto en de laadpaalrobot doet de rest.

Wanneer we de laadpaalrobot in parkeergarages kunnen zien? Dat zegt Volkswagen nog niet. Het is eveneens onduidelijk of het systeem alleen werkt met Volkswagens, of dat de laadpaalrobot ook met de concurrentie overweg kan. Wij hopen vurig voor dat laatste, want anders lost het die eerder genoemde parkeerplekproblematiek eigenlijk niet op. Hopelijk laat Volkswagen in de niet al te verre toekomst meer horen (en zien!) van deze laadpaalrobot.