BMW: wen maar aan grille van 4 Serie, blijft ook in toekomst - Autoblog.nl

De grille van de BMW 4 Serie, M4 en M3 valt niet bij iedereen in de smaak, toch houdt de autofabrikant er aan vast.

Een gedurfde stap of grootste minpunt van de auto: de meningen rondom de BMW 4 Serie-, M4- en M3-grille zijn sterk verdeeld. Inmiddels zijn de eerste tuners opgestaan die met alternatieven willen komen, iets waar BMW zelf helemaal geen problemen mee heeft. Daardoor zou je kunnen denken dat BMW zelf ook ziet dat die grille niet bij iedereen in de smaak valt en deze in de toekomst niet meer wil gebruiken. Dan heb je het echter mis.

In een interview met de Augsburger Allgemeine zegt BMW-CEO Oliver Zipse namelijk dat de twee flinke nieren bij de toekomst van BMW zullen blijven. De nieuwe grille is volgens Zipse een ‘blikvanger’ waar je maar aan moet wennen. Deze blijft namelijk bij de designtaal van BMW, zegt de BMW-baas. Daar voegt hij aan toe dat ze veel ‘aanmoediging’ krijgen voor de nieuwe neus. Sterker nog, hij ziet alle ophef als iets positiefs. “In het ergste geval zou het niemand opvallen dat er iets bij BMW gebeurt”, zegt Zipse.

Naast ‘de varkensneus’, spreekt Zipse in het interview ook over auto’s die geen (grote) grille nodig hebben. Hij zegt dat BMW flink aan het investeren is in EV’s en dat ze in de komende drie jaren een kwart miljoen meer elektrische auto’s gaan bouwen dan eerst verwacht. Ook wil de fabrikant meer hybrides gaan bouwen. Per 2023 moet een vijfde van alle gemaakte BMW’s hybride of volledig elektrisch zijn. Nu is dat nog maar acht procent.

Het gaat daarbij om nog te produceren elektrische auto’s, zoals de elektrische 7 Serie, 5 Serie en X1. Opvallend genoeg heeft hij het echter ook over de i3. Deze auto wordt nu acht jaar lang geproduceerd, volgens Zipse een record als het om productieauto’s gaat. Je zou denken dat die verkopen na bijna een decennium wel aan het dalen zijn. Volgens de CEO is juist het omgekeerde waar en stijgen de verkopen juist. De i3 is dus nog zeker niet weg bij BMW, al weet Zipse nog niet wanneer deze dan wel weggaat. Zolang klanten geïnteresseerd zijn in de BMW i3, blijft BMW de i3 bouwen, zegt Zipse.