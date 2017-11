Volkswagen medewerkers winnen lotto, poetsen plaat

Wat zou jij doen...

Dagdromen over wat je zou doen als je eens een keer een dikke prijs pakt in de loterij, ik denk dat iedereen het stiekem weleens doet. Zeker als autoliefhebber is het natuurlijk een mooie manier om de droom van die witte Ferrari F12berlinetta met rood leder levend te houden. Maar het mooiste wat zo’n prijs met zich meebrengt is waarschijnlijk de vrijheid om niet te meer te hoeven werken voor je geld.

Nou heb ik zelf natuurlijk de dankbare taak om jullie HEET BREKEND autonieuws te brengen, die ik never nooit op zou geven, zelfs als er een dik cijfer met zes nullen erachter op mijn bankrekening zou staan. De endless summer achterna reizen, een stoeltje kopen in de Porsche Supercup/F2, samen met MV33 en consorten achter de grid girls aanzitten, de wereld overvliegen om de perfecte auto’s te vinden voor de verzameling. Ik zou het allemaal opgeven voor…Nou ja…oké laat maar.

Enfin, waar voor enkelen het werk nog wel een soort acceptabele mix vormt van pure noodzaak en lol, is het voor sommigen een dagelijkse sleur die gemist kan worden als kiespijn. Hoe zit dat eigenlijk als je voor Volkswagen werkt? Wel, twee medewerkers van het merk werkzaam op de afdeling versnellingsbakken hoefden daar niet lang over na te denken. Zij wonnen samen met nog een andere collega miljoenen en het eerste wat ze deden is ‘oké, doei!’ zeggen tegen hun werkgever. Slechts een van de drie overweegt kennelijk nog wel aan te blijven bij de Wolfsburgse gigant.

Misschien zullen ze bij Volkwagen echter wel blij zijn met deze ontwikkeling. Zoals bekend staan er tienduizenden banen op de tocht bij het concern, dus deze vorm van ‘natuurlijk verloop’ betekent dat er weer een paar leute minder zijn die onstslagen moeten worden.

Laatste sidenote: zoals altijd in dit soort verhalen was er ook nog een vierde deelnemer aan het gezamelijke lotto-spel, maar die was vlak voor het winnen van de prijs uitgestapt. Zijn matties geven hem nu alsnog een tonnetje om de pijn te verzachten. Maar laat dat een wijze les zijn: als je eenmaal begint met de lotto kan je er NOOIT meer uitstappen. (via kwaliteitspublicatie Der Spiegel)