Rijd nu in een Donkervoort voor peanuts

Fijn apparaat zo'n sigaar van eigen bodem, ze zijn alleen behoorlijk prijzig. Gelukkig heeft Donkervoort nu de oplossing beD8.

We tipten het vanochtend al aan: private lease is heet. Aumacon schat in dat het de verkoop van nieuwe auto’s volgend jaar een prettige impuls zal geven. Of ze daarbij ook rekening houden met extra veel nieuwe Donkies op de weg weten we niet, maar het zou zomaar eens kunnen gebeuren.

Donkervoort rolt in Nederland en België namelijk twee leasevormen uit die het rijden in een Donkervoort wat bereikbaarder maken. Niet iedereen heeft immers de bedragen rondslingeren die een nieuwe Donkervoort tegenwoordig moet opbrengen, zelfs niet mensen die best lekker verdienen.

Met Donkervoort Private Lease is de directe aanslag op je bankrekening wat kleiner en betaal je een vast bedrag per maand waarin afschrijving, wegenbelasting, onderhoud en verzekering zijn inbegrepen. De crux zit ‘m in de afschrijving: volgens Donkervoort is die op haar producten buitengewoon laag, waardoor het maandelijkse bedrag ook binnen de perken blijft. Bovendien kan je de private lease constructie niet alleen voor nieuwe Donkies, maar ook voor gebruikte exemplaren gebruiken.

Naast het Private Lease gebeuren komt Donkervoort ook op de proppen Full Operational Lease, wat in feite hetzelfde is alleen dan fiscaal vriendelijk voor ondernemers. In beide gevallen gaat aan het eind van de leaseperiode de lichtgewicht sportwagen terug naar Donkervoort, hoewel je ook de optie hebt het ding zelf te kopen.

Heb jij zin in zo’n snelle sigaar (rijtest) van eigen bodem, of vind je Private Lease uiteindelijk toch niks meer dan een (klap)sigaar uit eigen doos?