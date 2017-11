2018 wordt een goed jaar voor auto’s in Nederland

Soort van. Als je het vergelijkt met de laatste jaren.

Cijferfetisjist Aumacon voorspelt dat 2018 een relatief goed jaar gaat worden voor wat betreft de verkoop van nieuwe auto’s in Nederland. Het onderzoeksbureau denkt dat de verkoop dit jaar uitkomt op zo’n 410.000 exemplaren, maar dat we volgend jaar naar de 445.000 stuks gaan. Van de 445.000 auto’s zullen er naar schatting 13.000 pure EV’s zijn. Een drijvende kracht achter de verkopen is onder andere de opkomst van huurauto’s private lease.

Ten opzichte van dit jaar en met name vorig jaar, toen de verkoop uitkwam op minder dan 400.000 auto’s, zit de verkoop van nieuwe auto’s dus weer in de lift. Toch zal de afzet van 445.000 stuks nog niet direct reden zijn voor dealers om hun glazen paleizen nog wat verder uit te bouwen. In de meeste jaren uit de afgelopen drie decennia was het aantal nog wat groter. Topjaar was 1999, toen we aangespoord door Nina Storms en de dotcom bubble door de grens van de 600.000 verkochte auto’s heenschoten.

Bovendien verkopen dealers in Nederland tegenwoordig bijna alleen nog Clio’s en Up!’s. Dat zijn niet bepaald de auto’s met een zodanige marge dat de schoorsteen er vette witte rook afkomstig van achteloos in de haard geworpen stacks door kan uitbraken.