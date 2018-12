Volkswagen met leuke motor is een feestje op wielen

En nog praktisch ook.

In 2019 een roadtrip doen met een camper, maar nog op zoek naar het juiste vervoersmiddel? Wellicht is dit apparaat dan hét antwoord op al je vragen. Waar we naar koekeloeren is een klassiek Volkswagen-busje. De huidige eigenaar heeft er een mooi project van weten te maken en het goede nieuws is dat de Volkswagen nu te koop is.

Allereerst de krachtbron. De reguliere motor is vervangen voor een 2.5 liter grote Subaru-boxer viercilinder. Verwacht er geen strakke rondetijden op het circuit mee te rijden, want de voornaamste reden van de motorswap is meer kracht die op bergweggetjes ten goede moeten komen. Bepakt en bezakt moet deze Volkswagen zonder moeite kunnen klimmen. Het chassis van het busje uit 1969 is onaangetast gebleven en de eigenaar heeft ook geen moeite genomen om de standaard trommelremmen te vervangen.

De camper heeft een aluminium behuizing en op het dak liggen zonnepalen. Deze voorzien de ingebouwde magnetron, het koffiezetapparaat, twee batterijen en een waterkoker van stroom. Daarnaast is er een watertank van 45 liter aanwezig. Dankzij moderne airconditioning is het ook zomers prettig vertoeven in het busje.

Het ding zomaar op de kop tikken is er niet bij, want de Volkswagen wordt te koop aangeboden in Saint George, Utah in de Verenigde Staten. De eigenaar vraagt 40.000 dollar voor zijn geliefde creatie. Naar eigen zeggen moet de camper weg omdat hij geld en ruimte nodig heeft. Bovendien ontbreekt het hem aan tijd om de Volkswagen te onderhouden. (via TheSamba)