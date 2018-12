Deze Volkswagen T1 heeft een verrassing áchterin liggen

Vorige week was het een verrassing voorin, nu is het achterin de auto.

De allereerste generatie van de Volkswagen Type 2, de T1, is misschien wel de bekendste bestelauto ter wereld. De auto heeft in zijn verschillende uitvoeringen miljoenen harten veroverd in alle uithoeken van de planeet. In de Verenigde Staten, waar het aantal hippies destijds grofweg overeenkwam met de hoeveelheid exemplaren die Volkswagen verkocht, was de auto razend populair. Ook vandaag de dag kunnen nog voldoende mensen genieten van de auto, zo blijkt uit dit bijgespijkerde model uit 1965.

De Type 2 in kwestie is onder handen genomen door het Amerikaanse FabFitters, dat gevestigd is in het Texaanse La Vernia. Het bedrijf had een enorm zwak voor de T1, maar omdat Volkswagen de auto oorspronkelijk afschuwelijk weinig vermogen had gegeven, was hij amper vooruit te branden. Toen de T1 in productie werd genomen, produceerde de viercilinder boxermotor achterin de wagen ongeveer 25 pk. Tegen het einde van de productie van de T1 was het vermogen bijna verdubbeld, maar daarmee beschikte de auto nog niet eens over 50 pk. Zodoende is het logisch dat het bedrijf de Type 2 van een nieuwe krachtbron wilde voorzien.

Zo gezegd zo gedaan. Terwijl het stuk schroot (zie laatste foto) werd omgetoverd tot een haarfijne bolide, gehuld in een fraaie blauwe tint, ging FabFitters op zoek naar een toepasselijke krachtbron. Deze vonden ze in de vorm van een 3,3-liter Subaru boxermotor. De EG33-motor komt regelrecht uit de SVX, de enige Subaru waarin de zespitter ooit lag, en produceert vanuit de fabriek ongeveer 230 pk. Echter, dankzij een tweetal turbo’s perst de zescilinder er op zijn best ruim 450 pk uit. Wanneer de boost van de turbo’s van de ‘Subie Single Cab‘ iets wordt teruggeschroefd, ligt het vermogen rond de 375 pk.

Tegenwoordig gaat het bedrijf vooral naar shows met de auto. Het project is immers voltooid, dus is het de hoogste tijd om hem aan iedereen te laten zien. (Via: The Drive)

