Volkswagen moet eigenaar tweedehands sjoemeldiesel dokken

Autofabrikant Volkswagen moet de eigenaar van een tweedehands sjoemeldiesel geld betalen.

Dat zeggen wij niet. Nein, dat zegt de rechter. De fabrikant is veroordeeld tot het betalen van geld, pegels, cash, duiten, poen. En dan hebben we het over een bedrag van 1.500,- euro aan een eigenaar van een tweedehands sjoemeldiesel van het concern.

Eigenaar sjoemeldiesel krijgt geld van Volkswagen

De stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VGDES) en de Consumentenbond hebben een rechtszaak aangespannen én gewonnen. De zaak hebben ze aangespannen in naam van een consument die in hun ogen belazerd is. Het is voor het eerst in Nederland dat er een schadevergoeding wordt toegekend aan een koper van een tweedehands auto.

De directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar is in haar nopjes:

We zijn blij dat er opnieuw een rechter is die korte metten maakt met de handelswijze van Volkswagen

Ze vervolgt door te zeggen dat Volkswagen heeft verzwegen testresultaten gemanipuleerd te hebben en daardoor belangrijke informatie voor een aankoopbeslissing heeft onthouden. Ze hebben de boel dus genept.

Schade

Uiteindelijke conclusie is dat consumenten, wij dus, erop moeten kunnen vertrouwen dat een auto geen manipulatiesoftware bevat. Dit zegt de rechter en dat is ook van toepassing bij een tweedehands auto. Dick Bouma, voorzitter van VGDES, is blij met de uitspraak. Hij benadrukt extra dat consumenten een autofabrikant aansprakelijk kunnen stellen voor schade, ook al is het een tweedehands auto.

De uitspraak gaat Volkswagen dus geld kosten. Dat is vervelend, maar de reputatieschade is nog belangrijker. Ik kan me zo voorstellen dat het bedrijf deze casus zo snel mogelijk achter zich zou willen laten. Jammer genoeg voor hun loopt er in Nederland nog een rechtszaak, die nu met deze uitspraak kansrijker is. De kous is dus nog niet af.

Foto: Klassieke Volkswagen GTD in het blauw, gespot door @emping