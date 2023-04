Winst Pon door het dak in 2022

Pon Holdings heeft met een omzet van meer dan tien miljard euro een recordwinst geboekt in 2022.

Pon Holdings heeft in 2022 meer dan tien miljard euro omzet. Onder de Pon Holdings vallen een heleboel bedrijven, zoals de Nederlandse Volkswagen, Audi, Skoda en Porsche importeur. Maar ook fietsmerken als Gazelle en Cervélo, mobiliteitsbedrijven en bedrijfswagen activiteiten vallen onder de Pon Holdings.

Het jaar 2022 was dus een prima jaar voor de familie Pon uit Leusden. Met een omzet van meer dan tien miljard euro in totaal en een omzet van zes miljard euro in de Automotive divisie komt Pon op een recordwinst van 547 miljoen euro.

Europcar

Van de vier miljard omzet die niet uit Automotive kwam was Pon.Bike goed voor 2,4 miljard euro omzet. Een fikse groei die ook is gerealiseerd door aankopen zoals Pon in 2022 deed met Dorel Sports.

Wat ook werd aangekocht in 2022 was Europcar. Dat deed Pon niet alleen, maar samen met de Volkswagen Group, waar Pon al 75 jaar mee samenwerkt. Onder de vlag van Europcar moet Pon nieuwe vormen van mobiliteit aan gaan bieden.

Wat in 2022 ook een speerpunt was (en in 2023 en verder blijft) is de overgang naar elektrisch en digitalisering. De vraag naar duurzame mobiliteit is hoog en dat is waar Pon toonaangevend in wil zijn.

Weer recordwinst Pon in 2023?

Wat dit jaar gaat brengen weet Pon nog niet. CEO Janus Smalbraak wil nog geen prognoses afgeven voor dit jaar, maar geeft aan dat de orderboeken voor 2023 zeker in de automotive en fietsen divisies uitpuilen. Natuurlijk is er economische tegenwind dit jaar en zijn er problemen met leveringen, maar zorgen maakt de CEO zich vooralsnog niet.

We zijn benieuwd wat 2023 voor Pon gaat brengen, maar ook wij maken ons geen zorgen over de winst die Pon dit kalenderjaar gaat maken… Deden we al niet, maar toch.