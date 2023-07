Volkswagen ID.3 dankzij subsidie weer onder de 40k

Met de introductie van een nieuwe instapper is de Volkswagen ID.3 voor minder dan 40k verkrijgbaar.

Elektrische auto’s krijgen nogal vaak de stempel opgedrukt dat ze duur zijn. En daar is geen woord aan gelogen in de meeste gevallen. Voor minder dan 40.000 euro een gezinsauto shoppen kan lastig zijn. Zelfs een Volkswagen ID.3 kost meer dan 40k. Tenminste, tot nu toe.

Volkswagen ID.3 voor minder dan 40k

Van de oude ID.3 had je een instapper met een scherpere vanafprijs onder de 40.000 euro. Met de gefacelifte ID.3 was dat in eerste instantie niet zo. Nu wel met de komst van de Pro. De Pro is uitgerust met een 58 kWh accupakket en een opgegeven actieradius van 429 kilometer. Je kunt tot 120 kW snelladen met de Pro. Daarmee is de batterij van 5-80% in 35 minuten opgeladen.

De vanafprijs ligt op 42.690 euro. Inclusief 2.950 euro SEPP subsidie kom je op een prijskaartje van 39.740 euro. De uitrusting bestaat uit onder meer een stuur van nepleer (sorry, kunstleder), automatische climate control, inklapbare en verstelbare verwarmde buitenspiegels, Lane Assist, Adaptieve Cruise Control en Park Distance Control.

Te duur?

Mocht je 39.740 euro nog steeds te veel geld vinden voor een ID.3 dan kun je alsnog bij Volkswagen shoppen voor een goedkopere variant. Dat is dan wel het pre facelift model. VW noemt het de ID.3 Advantage en deze is verkrijgbaar voor 35.990 euro. Dit is wel een auto uit voorraad, dus configureren is er niet bij. De Advantage beschikt over het 58 kWh accupakket met 426 km WLTP actieradius.

Concurrentie

Blind staren op de Volkswagen ID.3 moet je in dit segment zeker niet doen. Er is genoeg te kiezen wat dat betreft. Een Tesla Model 3 begint bij € 41.990, een Cupra Born begint bij € 39.990 en een Mégane E-Tech heb je voor € 38.370. Dit zijn prijzen exclusief eventuele subsidie. Kortom, kijk zeker even om je heen wat de rest doet.