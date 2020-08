Volkswagen mol teruggevonden in uitgebrande auto

De Volkswagen mol waar we onlangs over schreven is helaas ten prooi gevallen aan de mollenjacht.

Onlangs berichtten we je over het aparte verhaal van een mol binnen Volkswagen die ontmaskerd werd. In het artikel zeiden we al dat de gebeurtenissen eerder uit een film leken te komen dan uit het echte leven gegrepen. Welnu, dat statement is inmiddels op tragische wijze helemaal de waarheid geworden. De mol is namelijk dood aangetroffen in een uitgebrande auto, zo bericht het AD.

Zoals eerder gemeld draait de hele kwestie vermoedelijk rond een langlopend conflict van Volkswagen met de Bosnische (ex-)toeleverancier Prevent. Het slachtoffer in kwestie zou een voormalig manager van Volkswagen zijn, die heimelijk gesprekken heeft opgenomen over de plannen die Volkswagen had om Prevent uit te faseren. De scheiding verloopt niet bepaald amicaal. Er lopen nog meerdere rechtszaken tussen de twee partijen.

Maar nu lijken de zaken dus een Godfatheresque wending genomen te hebben. Het slachtoffer zag eerder al zijn huis in vlammen opgaan. Kennelijk was dat voor iemand niet voldoende. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat de man al om het leven is gebracht voordat de auto in de hens is gezet. Volkswagen geeft geen commentaar op de gang van zaken terwijl het onderzoek loopt.